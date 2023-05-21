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得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

記者蘇詠智／即時報導
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

英國哈利王子和皇室之間的衝突還未正式畫下句點，已經有皇室專家不看好他的未來，因為他的父親—英王查理三世雖然還沒放棄他，他卻嚴重得罪後母卡蜜拉，卡蜜拉決心封殺他，讓他被擠到遠離核心的邊緣，也打算要讓查理和他疏遠。

哈利父母的婚姻被卡蜜拉介入而破壞，當然會對她存有芥蒂，再加上母親黛安娜車禍去世後，查理居然就把卡蜜拉娶回家，讓他更難以接受。不過在哈利還沒有與妻子梅根結識、交往之前，已經跟卡蜜拉可以維持和平相處，心裡默認她就是父親往後人生中的伴侶，未來恐怕也將登上英國王后之位，直到梅根加入這個家庭，又造成新的變化。

在哈利的回憶錄「備胎」（直譯）中，他痛批卡蜜拉「很危險」，認為她不惜出賣梅根，偷偷向英國的媒體爆料，交換他們對她下筆客氣一些，好擺脫長久以來被媒體營造出的「心機小三」形象，隨著卡蜜拉的公眾觀感愈來愈正面，梅根變成英國媒體的新箭靶，讓她一度有輕生的念頭，令哈利氣憤至極，堅信卡蜜拉必須要負責。

而卡蜜拉忍耐外界的白眼這麼多年，終於熬到登上英國王后寶座的重要時機，自然不允許哈利與梅根再三亂放話，影響各方對君主制的觀感，讓她的尊貴后位有危險，因此對哈利也是充滿怒火，趁著自己已貴為王后，可以放手對付哈利，她絕對不會心軟。

在英國皇室專家的眼中，卡蜜拉想要把哈利驅逐到最陰暗的角落，查理應該不會同意，可是查理對卡蜜拉就是沒辦法，當兩人意見衝突時，最後總是她贏得勝利，哈利最大的後盾看來也不夠堅強，只能自求多福。加上他為了梅根惹到一堆家人，包括嫂子凱特、哥哥威廉等，都視梅根為仇敵，凱特也想要封殺梅根，只能說他們夫妻倆，最好還是乖乖待在美國，可能會更安全些。

哈利在英皇室內愈來愈孤立無援，連父王都未必可以當他的強大後盾。（路透資料照片）
哈利在英皇室內愈來愈孤立無援，連父王都未必可以當他的強大後盾。（路透資料照片）
八卦刊物封面稱凱特（左）設計對付梅根。（取材自National Enquirer...
八卦刊物封面稱凱特（左）設計對付梅根。（取材自National Enquirer）

哈利 梅根 英國

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