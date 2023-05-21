得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

英國哈利 王子和皇室之間的衝突還未正式畫下句點，已經有皇室專家不看好他的未來，因為他的父親—英王查理三世雖然還沒放棄他，他卻嚴重得罪後母卡蜜拉，卡蜜拉決心封殺他，讓他被擠到遠離核心的邊緣，也打算要讓查理和他疏遠。

哈利父母的婚姻被卡蜜拉介入而破壞，當然會對她存有芥蒂，再加上母親黛安娜車禍去世後，查理居然就把卡蜜拉娶回家，讓他更難以接受。不過在哈利還沒有與妻子梅根 結識、交往之前，已經跟卡蜜拉可以維持和平相處，心裡默認她就是父親往後人生中的伴侶，未來恐怕也將登上英國王后之位，直到梅根加入這個家庭，又造成新的變化。

在哈利的回憶錄「備胎」（直譯）中，他痛批卡蜜拉「很危險」，認為她不惜出賣梅根，偷偷向英國的媒體爆料，交換他們對她下筆客氣一些，好擺脫長久以來被媒體營造出的「心機小三」形象，隨著卡蜜拉的公眾觀感愈來愈正面，梅根變成英國媒體的新箭靶，讓她一度有輕生的念頭，令哈利氣憤至極，堅信卡蜜拉必須要負責。

而卡蜜拉忍耐外界的白眼這麼多年，終於熬到登上英國王后寶座的重要時機，自然不允許哈利與梅根再三亂放話，影響各方對君主制的觀感，讓她的尊貴后位有危險，因此對哈利也是充滿怒火，趁著自己已貴為王后，可以放手對付哈利，她絕對不會心軟。