哈梅追車案再被爆 住不起高級飯店「借宿友人家」才躲狗仔

哈利、梅根和其母親日前在紐約遭到狗仔隊跟車。（路透）

英國哈利 王子的發言人先前表示，哈利、梅根 和其母親遭狗仔隊跟車後，捲入了一場「近乎災難」的飛車追逐事件，並聲稱這場追逐「持續近兩小時」。有消息人士透露，追逐事件之所以發生，是因為他們付不起飯店住宿費用，轉而借宿友人家，但又不想讓狗仔拍到。

紐約郵報報導，消息人士透露，哈利夫婦要求紐約瑰麗酒店（The Carlyle, A Rosewood Hotel）提供折扣房，但飯店拒絕提供高額折扣，因此兩人只好借宿在上東城的友人家。

但狗仔隊於16日晚間從曼哈頓的齊格飛爾德劇院（Ziegfeld Theatre）開始跟蹤哈利夫婦，而兩人又不想讓狗仔知道他們住哪裡。

紐約市執法部門的消息人士指出，「為了大家的安全，他們應該找一家旅館安身，但他們很省，想找一個免費的地方住。」

消息人士說，哈利梅根在這趟旅行前就打給紐約瑰麗酒店，要求提供折扣房，但被對方拒絕。如果他們一開始就付錢住宿，那所謂的危險狗仔追逐事件就不會發生。

哈利梅根過去一直是紐約瑰麗酒店的常客，客房價格落在每晚1240美元至6000美元不等。哈利已故的母親黛安娜王妃也曾是這家飯店的常客，經常光顧位在22樓的皇家 套房，現在每晚費用高達8000美元。

哈利夫婦現在雖然已經沒有王室的金援，據傳靠著Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」，拿到高達1億美元酬勞。因此尚不清楚為何哈利夫婦不照帳付錢。