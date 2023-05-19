駁哈梅 狗仔稱「無危險飛車追逐」 20分鐘說成2小時？

哈里與梅根日前抵達紐約「遠見女性獎」會場。（路透）

英國哈利 王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根 還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」，整個過程持續超過2小時。但狗仔隊駁斥稱當晚「沒有發生近乎碰撞或近乎撞車的情況」。

美國廣播公司（ABC）引述警方消息稱，當哈利和梅根從活動現場出來乘車回家時，有警方人員在場及護送回家。 據警方消息指出，哈利和梅根在離開活動現場後不到20分鐘就回到了家。

紐約郵報則引述警方消息人士稱，儘管當晚有一輛車的兩個輪子確實一度開上路邊，但「根本就沒有高速追逐」。另一名消息人士補充說，沒有接獲車輛碰撞報告或911報案電話，驅車追逐「肯定沒有2個小時」。

當哈利和梅根從活動現場出來乘車回家時，有警方人員在場及護送回家。 據警方消息指出，哈利和梅根在離開活動現場後不到20分鐘就回到了家。

涉事的狗仔隊公司發聲明回應稱，當日在場的四名自由攝影師「無意對前高級皇室成員造成任何困擾或傷害」，又表示「期間沒有發生近乎碰撞或近乎撞車的情況」。 該家名為Backgrid USA的公司說，根據這些攝影師的說法，「有些照片甚至顯示梅根在計程車內微笑」。

CNN報導，哈利與梅根的保鑣桑切斯 (Chris Sanchez) 接受獨家採訪時表示，兩人在參加完曼哈頓齊格菲爾德舞廳舉行的女性遠見獎頒獎典禮後被狗仔追逐。兩人沒有受傷，已經安全抵達他們的住處，但受到驚嚇。

他表示，「我從未見過、經歷過這樣的事情。我們正在處理的事情非常混亂。大約有十幾輛車，汽車 、機車和自行車。」擔心民眾可能會受到傷害，並稱哈利和梅根在過程中「不只換一次車」。有人看到兩人開著一輛黑色汽車離開頒獎典禮，後來又有人發現他們換乘黃色計程車。

華盛頓郵報援引計程車司機辛格（Sukhcharn Singh）的話報導，他開車帶著哈利、梅根、拉格蘭和一名保全走了約10分鐘，然後在保全的要求下開回他去接他們的警察局。

報導引述辛格的話指出，「我不認為我會將其稱之為追逐」，並補充說，有兩輛車跟著他們，並到車旁拍照和錄影。他說：「我從不覺得自己處於危險之中，這不像電影中的飛車追逐。他們（哈利與梅根）很安靜，看起來很害怕，但這裡是紐約，很安全。」