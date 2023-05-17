我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利夫婦遭狗仔追車 計程車司機：這是紐約很安全

華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

編譯徐榆涵／即時報導
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。哈利的母親黛安娜王妃當年因為類似事件而喪命。

路透報導，發言人說，這起事件涉及「一群極具攻擊性的狗仔隊」，他們駕駛6輛窗戶被塗黑的汽車，危險駕駛並將哈利、梅根和拉格蘭的生命置於危險之中。

發言人表示，「這次持繼不斷的追逐事件超過兩個小時，導致數次幾近碰撞場面，還波及道路上其他駕駛人、行人和兩位紐約警察局的警員。」

兩人被該事件嚇壞，但沒有受傷。紐約警察局表示，已協助私人保安團隊保護他們。

紐約市警局首席發言人菲利普斯（Julian Phillips）在聲明中說：「有很多攝影師讓他們的路途變得困難。薩塞克斯公爵和公爵夫人抵達其目的地，沒有發生碰撞、傳喚、受傷或逮捕的情況。」

華盛頓郵報援引計程車司機辛格（Sukhcharn Singh）的話報導，他開車帶著哈利、梅根、拉格蘭和一名保全走了約10分鐘，然後在保全的要求下開回他去接他們的警察局。

報導引述辛格的話指出，「我不認為我會將其稱之為追逐」，並補充說，有兩輛車跟著他們，並到車旁拍照和錄影。

他說：「我從不覺得自己處於危險之中，這不像電影中的飛車追逐。他們（哈利與梅根）很安靜，看起來很害怕，但這裡是紐約，很安全。」

根據社群媒體上流傳的照片顯示，哈利、梅根和梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）坐在一輛計程車後座，他們的發言人稱，這表明了「對結束騷擾所需的防禦和誘餌的一瞥」。

ＣＮＮ報導，哈利與梅根的保鑣桑切斯 (Chris Sanchez) 接受獨家採訪時表示，兩人在參加完曼哈頓齊格菲爾德舞廳舉行的女性遠見獎頒獎典禮後被狗仔追逐。兩人沒有受傷，已經安全抵達他們的住處，但受到驚嚇。

他表示，「我從未見過、經歷過這樣的事情。我們正在處理的事情非常混亂。大約有十幾輛車，汽車、機車和自行車。」擔心民眾可能會受到傷害，並稱哈里和梅根在過程中「不只換一次車」。有人看到兩人開著一輛黑色汽車離開頒獎典禮，後來又有人發現他們換乘黃色計程車。

哈利的母親黛安娜王妃（Princess Diana）1997年死於車禍，事發時黛安娜在巴黎的一條隧道中，遭到狗仔隊追逐，當年大眾曾譴責媒體。

據了解，哈利梅根被該事件嚇壞，但未受傷。（美聯社）
據了解，哈利梅根被該事件嚇壞，但未受傷。（美聯社）

哈利 梅根 警察

上一則

英相蘇納克將宣布英日結成半導體夥伴 降低對台依賴

延伸閱讀

「接近災難的飛車追逐」 哈利與梅根遭狗仔追了2小時

「接近災難的飛車追逐」 哈利與梅根遭狗仔追了2小時
為了哈利、梅根 查理與卡蜜拉鬧得不開心？

為了哈利、梅根 查理與卡蜜拉鬧得不開心？
兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願
加冕過後不用再演了？威廉、哈利仇恨還會拖很久

加冕過後不用再演了？威廉、哈利仇恨還會拖很久

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王室公布大合照 少了兩位王子

2023-05-10 02:28

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」
號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水
國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？