夏綠蒂餅乾掉地…撿起來照吃 路易王子大嗑棉花糖萌樣曝光

威廉王子和凱特王妃與3個孩子一起出公務。（美聯社）

英王查爾斯三世的加冕大典於6日結束後，威廉 王子與凱特 王妃8日帶著3名子女現身公益活動現場。5人除了在現場幫忙之外，王室3萌娃也在現場烤棉花糖夾餅乾享用。其中夏綠蒂公主將掉落地上的餅乾碎片，送入口中的場面，讓網友忍不住驚呼「公主也遵守5秒定律」。

《每日郵報》報導，威廉王子、凱特王妃和他們的3名子女喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子，8日驚喜現身於斯勞（Slough）童子軍總部舉行的「大方送暖」（The Big Help Out）活動，讓現場志工又驚又喜。他們花了好幾個小時翻修童子軍的小屋，供當地成員使用。

It’s been adorable watching the family have so much fun! pic.twitter.com/p5mfA6QeGp — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 8, 2023

「每日郵報」的王室編輯雷貝卡，陪同威廉王子一家人來到童子軍基地，並分享了多支相關影片。其中一支剛滿5歲的路易王子吃棉花糖餅乾的照片，特別受到網友關注。他從志工手中接下餅乾後立刻咬下一口，隨即幸福地搖頭晃腦，靠在姊姊夏綠蒂身上，威廉也向該志工笑道「你讓他很開心，看樣子他大概會安靜一小時」。

路易王子現身公益活動，大吃烤棉花糖。（取材自推特）

眼尖網友發現夏綠蒂公主(後)將掉在地上的餅乾碎片撿起，再次送入口中。（取材自推特）

不僅路易王子吃餅乾的反應吸睛，眼尖的網友也發現，夏綠蒂公主在吃棉花糖餅乾時，掉了一小塊餅乾碎片在地上。她立刻將其撿起來，拿在手中一會後，再次送入口中。讓網友驚呼「小孩子都是一樣的」、「原來王室的孩子也會遵守5秒定律」。

路易小王子有得吃樂翻 夏綠蒂餅乾掉地守「5秒定律」馬上塞嘴巴

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