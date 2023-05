夏綠蒂餅乾掉地…撿起來照吃 路易王子大嗑棉花糖萌樣曝光

英王查爾斯三世的加冕大典於6日結束後,威廉 王子與凱特 王妃8日帶著3名子女現身公益活動現場。5人除了在現場幫忙之外,王室3萌娃也在現場烤棉花糖夾餅乾享用。其中夏綠蒂公主將掉落地上的餅乾碎片,送入口中的場面,讓網友忍不住驚呼「公主也遵守5秒定律」。

《每日郵報》報導,威廉王子、凱特王妃和他們的3名子女喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子,8日驚喜現身於斯勞(Slough)童子軍總部舉行的「大方送暖」(The Big Help Out)活動,讓現場志工又驚又喜。他們花了好幾個小時翻修童子軍的小屋,供當地成員使用。

