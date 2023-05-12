不活在黛妃的陰影下…談到英國王室的未來 凱特王妃說了「三個字」

英國王儲威廉王子夫人凱特。（美聯社）

英國 每日郵報副總編輯凱特 ．曼西（Kate Mansey）撰文指出，英國王儲威廉 王子夫人凱特被外界視為英國王室的未來，她在公眾活動時的表現也有所提升，並走出自己的道路，而非活在已故的黛安娜王妃陰影下。凱特說出的短短「三個字」也為英國王室下個10年乃至未來定下基調：你快樂嗎？（Are You Happy）。

凱特12年前與威廉王子成婚後走出西敏寺教堂時，被熟知唇語的民眾發現她對威廉說了這句話，顯然丈夫的幸福是她最關心的事。

曼西寫道，從那之後凱特擔起她的職務，優雅、沉著的應對一切，凱特對於威廉王子和自己所扮演角色的承諾沒有消逝，但她在履行職務上發生很大且很深刻的轉變。

凱特身為新任威爾斯王妃，她變得更有自信且迅速成為支撐王室形象的武器，且重要的是，她仍在確保丈夫威廉王子的快樂。曼西指出，因為這是已故的黛安娜王妃在其不幸的婚姻中無法為威廉做到的事，而英王查理三世也無法做到。

曼西寫道，威廉王子夫婦的三名子女喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子的教養也歸功於這對夫婦。不過，相對的，凱特似乎也從孩子們身上學到一些事。曼西寫道，凱特在公眾場合刻意維持的形象消失，她似乎開始允許自己「做自己」。一名消息人士說：「威爾斯王妃殿下變得愈來愈有自信，這與她履行職務的時間和經驗有關。」

一名王室消息人士說，從一開始，凱特欣賞「威爾斯王妃的角色蘊含的歷史」，但希望開闢「自己的道路」。曼西指出，凱特不會活在黛安娜王妃的陰影下，而是會朝新方向前進。