未來王后先下手為強？凱特決心封殺梅根到底

梅根惹怒英國皇室不少人，遭到對付。（路透資料照片）

英國皇室的家族內鬥又發展到新的階段？隨著伊莉莎白二世女王去世、查理三世正式加冕，其長子威廉與長媳凱特 成了王儲和太子妃，而他們絕對不會像查理一樣要等待數十年才能坐上王位，所以對於與皇室公開鬧不和的哈利 王子和妻子梅根 ，愈來愈不願意容忍，等不及現在就出招。專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，稱凱特出盡陰招要對付梅根，試圖將梅根永遠逐出皇室。

過去外界眼中，凱特是高貴優雅的化身，一切的陰謀詭計彷彿都和她不相關，「國家詢問報」報導她將哈利與皇室親戚鬧翻的過錯全都算在梅根頭上，尤其哈利過去和她曾經有如親姊弟，現在卻可以為了梅根而攻擊她，愈想就愈有氣。梅根以往自恃在美國可以自食其力、是個事業有成的女性，不太看得起凱特幾乎沒出過社會上過班，好像畢生職志就是嫁給威廉等著當王后，凱特現在如此強烈的怒火多少也來自於梅根對她的輕視。

「國家詢問報」稱凱特就是在這次加冕大典流程中盡力封殺梅根、一點都不讓她出頭的幕後黑手，凱特使出各種手段，要讓梅根知難而退，包括令梅根提早知道自己如果到英國，不會被安排在前排座位，也沒有機會和皇室家族親戚合照、餐敘，會被邊緣化的徹底，算準愛出風頭的梅根絕對不可能接受。梅根選擇不出席加冕，正中凱特下懷。