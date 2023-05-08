「把燈保留給澳洲人」英王查理加冕 雪梨歌劇院拒絕點燈

圖為雪梨歌劇院一景。（路透）

澳洲 新南威爾斯州州長閔斯決定不在雪梨歌劇 院點燈紀念英國國王查理三世（King Charles III）加冕典禮，在澳洲引發爭議。

中央社引述法新社報導，雪梨歌劇院（Sydney Opera House）的帆船造型屋頂曾在世界驕傲日（WorldPride）、俄羅斯入侵烏克蘭一周年和英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世等重要時刻點燈。

但英國6日舉行加冕典禮時，這座具有50年歷史的標誌性建築卻一片漆黑。

新南威爾斯州州長閔斯（Chris Minns）表示，他已經取消前任州長為澳洲國家元首查理點燈的計畫。

閔斯今天接受電台訪問時說：「我想（將點燈）保留給澳洲和澳洲人，以及為國家犧牲和英雄主義的時刻，或者在雪梨舉行的重要國際活動。」

閔斯說，雪梨歌劇院的帆船造型屋頂去年點亮70次，高於10年前的23次，每次點燈估計費用為8萬到10萬澳元。

閔斯表示，民眾可以在很多地方紀念加冕典禮，包括在電視上。他說：「活動不是在雪梨舉行，而是在倫敦舉行。當然，我尊重新國王，但我得小心在何時和何處可以花納稅人錢」。