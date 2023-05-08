英王查理加冕音樂會 威廉：女王會感到驕傲

溫莎城堡7日舉辦查理三世加冕音樂會。（路透）

英國威廉 王子7日在溫莎城堡（Windsor Castle）慶祝父親查理三世 加冕音樂會上表示，已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）會感到「非常驕傲」。

路透報導，查理三世（King Charles III）和夫人卡蜜拉（Camilla）6日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）加冕，這是英國70年來最盛大的儀式。

白金漢宮發言人表示，查理和卡蜜拉「深深為6日的事件感動」，也「非常感謝所有協助，成就如此光榮時刻的人，還有許許多多前來表達支持的人」。

查理、卡蜜拉等高級王室成員與兩萬民眾以及獲邀的貴賓，一同參加在溫莎城堡舉行的「加冕音樂會」。

威廉王子（Prince William）在音樂會上講話時表示：「正如我祖母在加冕時所說的，加冕典禮是我們對未來希望的宣言。我知道她就在天上，深情地注視著我們，她會是一位非常驕傲的母親。」

溫莎城堡7日舉辦查理三世加冕音樂會，威廉與凱特一家四口出席，小兒子路易年紀太小待在家。（路透）

這場音樂會的表演者包括老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國歌壇流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）、英國接招合唱團（Take That）和中國鋼琴家郎朗。

美國歌壇流行天后凱蒂佩芮是查理三世加冕音樂會表演嘉賓。（路透）