皇室人員又爆料：女王將過世前罵梅根「邪惡」

伊莉莎白二世女王（左）與梅根曾有過短暫的蜜月期。（路透資料照片）

英國 舉國上下矚目的大事—查理三世的加冕大典周六（6日）就要舉行，和皇室不和的哈利 王子仍會返英出席，但他的妻子梅根 決定留在美國，陪兒子亞契慶祝4歲生日。英國多數民眾和媒體對於梅根向來不諒解，就在加冕前夕，「旁觀者」又丟出猛料，指稱有親近皇室的消息來源表示，去年8月、當伊莉莎白二世女王的健康已經衰退，在生命中的最後階段，突然罵梅根「邪惡」，如此重話來自外界印象中是寬厚長輩的她，在場所有人都大吃一驚。

「旁觀者」的報導中稱女王認為哈利與梅根的婚姻就只帶來災難性的結果，罵梅根「邪惡」，後悔怎麼會讓哈利把她娶進門。該報導還形容女王是「地球上最寬容的女性」，因此從其口中說出這種話，實在讓人毫無心理準備，他們只能推論女王當時真的健康情況不佳，才沒有繼續矜持，且她應該對哈利和梅根婚後的發展十分的悔不當初。

英媒體稱伊莉莎白二世女王（左）將逝前曾罵梅根「邪惡」。（路透資料照片）

其他的所謂「皇室專家」加碼指稱女王應該是哈利和梅根在離開英國、赴美發展後，唯一還對他們態度溫和的皇室長輩和親戚，似乎如果連女王都用這種話來講梅根，梅根真的跟皇室早在女王去世之前，就沒有任何和解的可能。

只是英國媒體慣常的口徑就是捧高皇室，踩低哈利與梅根，加上這報導牽涉的關鍵人物又已去世，不可能證實有沒有這回事，只能說梅根還是英國媒體的箭靶，畢竟哈利仍然是英國的王子，只有她是從美國嫁進皇室的「外人」，罪名安在她頭上，總比得罪自家王子保險。