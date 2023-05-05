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黛妃會氣炸…查理加冕 卡蜜拉把前夫一家都邀來

編譯中心／綜合4日電
英王查理三世（左）與卡蜜拉加冕大典預計5月6日登場。(美聯社)
英王查理三世（左）與卡蜜拉加冕大典預計5月6日登場。(美聯社)

英國國王查理三世第二任妻子卡蜜拉多年來被視為「全英國最痛恨的女人」，如今大逆襲將晉升英國王后，並且在6日進行加冕。加冕儀式上，卡蜜拉將邀請前夫、與其生下的2名子女及孫子女出席，孫子們還會擔任儀式重要角色。專家評論，如果已故黛妃地下有知，鐵定會氣炸。

綜合英媒報導，在查理三世與黛安娜離婚、黛安娜1997年車禍喪命之後，卡蜜拉一度承受了全英國、甚至全世界的罵名。不過後續幾年，王室開始讓卡蜜拉扮演更公開的角色，從能和查理三世一起出席公開活動、結婚，甚至到近幾年獲得已故女王首肯擁有「王后」頭銜，王室的運籌帷幄相當成功。

不過哈利王子仍在前陣子出版的自傳中痛批卡蜜拉「危險」，市調公司「輿觀」（YouGov）本周公布的民調也顯示，仍有39%受訪這對卡蜜拉有負面觀感。

查理（左）與黛安娜的婚姻最終離異收場。（路透資料照片）
查理（左）與黛安娜的婚姻最終離異收場。（路透資料照片）

另據「美麗佳人」雜誌報導，在眾多賓客中，最受關注的有3人。其中之一是美國總統拜登，他去年9月和夫人吉兒出席了女王的葬禮，這次雖然受邀出席加冕典禮，但據說不會參加，而會派代表和吉兒一起出席。

同樣值得關注的，就是查理三世的兒媳梅根雖受邀，但選擇不參加，寧可留在加州，陪當天剛好過4歲生日的兒子亞契，還有小女兒莉莉貝。

梅根不會出席英王加冕大典。（美聯社資料照片）
梅根不會出席英王加冕大典。（美聯社資料照片）

另一位廣受關注的，便是根本沒受邀的安德魯王子前妻莎拉‧佛格森（Sarah Ferguson）。雖然安德魯和一雙女兒受邀，也預料會出席，但佛姬卻在受邀名單外。

此外，日皇德仁的胞弟秋篠宮文仁親王今天偕妻子紀子妃，搭乘政府專機從東京啟程赴英國正式訪問，將參加英王查理三世的加冕典禮。

掌管日本皇室事務的宮內廳表示，英國王室發函邀請日皇德仁出席英王加冕典禮，參考到前例，日本皇室決定由皇嗣、也就是秋篠宮文仁親王代為出席，並由夫人紀子妃陪同出席。

中國將派國家副主席韓正出席加冕儀式，並於隨後赴葡萄牙、荷蘭訪問。這是前任國家副主席王岐山2022年9月前往英國弔唁已故女王後，中國最高層級的訪英官員。

英國 查理三世 日本

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