英國王室穿搭有學問 專家：可無聲勝有聲

北威爾斯的一個郵筒上放著英王查理三世和王后卡蜜拉的針織的玩偶。Getty Images

英王查理三世 加冕典禮6日舉行，王室成員的衣著打扮勢必成為焦點。專家指出，衣著不只能用於形象包裝、引發好感，更能如無聲的語言，巧妙傳達經仔細衡量的政治與社會訊息。

查理三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）6日在西敏寺（Westminster Abbey）的加冕典禮是英國睽違70年後，再度有君主獲加冕。

英國是迄今唯一保留加冕傳統的歐洲君主立憲制國家：比利時、荷蘭、盧森堡以及15世紀統一後的西班牙從未舉行加冕儀式；丹麥、瑞典、挪威則是受財政支出等因素影響，停止舉辦。這讓本週六登場的加冕大典別具歷史意義，英國王室歷來的衣著哲學也成為話題。

英國廣播公司（BBC）史家、西敏大學（University of Westminster）媒體史教授席頓（Jean Seaton）近日為智庫「變動歐洲下的英國」（UK in a Changing Europe）撰文，簡要分析在英國君主制脈絡下，時尚與政治如何相輔相成。

席頓指出，對君主和其他履行公務的王室成員而言，聰明的衣著不僅得體，還能既細膩又有效率地傳達特定訊息，以及提升各界對特定議題的關注。成功的穿搭除了有助公務，也能不張揚地凸顯王室成員有意營造的個人特色，巧妙加深公眾印象。

此外，除了彰顯傳統和王權延續性，王室成員也可透過在裝扮上呼應當前英國社會的最大公約數需求、呈現理想的當代英國形象以及適度「親民」，尋求鞏固君主制在新時代的正當性。凱特（Kate）王妃的穿衣哲學，包括活用「二手」衣物和配件、在高級訂製服和平民商品間無縫接軌，就是好例子。

席頓並以已故英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）為例，說明穿搭細節的妙用。當女王於2019年接見以浮誇風格著稱的前美國總統川普 （Donald Trump），她在配件上大量運用鑽石，並別了一個由川普前任、前美國總統歐巴馬（Barack Obama）贈予的胸針。儘管根據制度，女王應恪守政治中立，她個人喜愛歐巴馬甚於川普，幾乎是公開的秘密。

此外，伊麗莎白二世極懂運用女性特質，在以男性為主的工作環境中，以柔性穿搭吸引公眾目光並傳達女性不需模仿男性以證明自身能力、女性君主可善用傳統的「照顧者」形象推動社會福利和公益等，可謂走在時代前端。

相較於伊麗莎白二世，席頓認為，查理三世面臨的難題是衣著選擇較少、恐怕需要女性王室成員為他加分，但並非完全沒有發揮空間。英國有實力雄厚的時尚產業，其過去50年在全球的可觀影響力部分即應歸功於媒體曝光率高的英國王室；在推展英國軟實力方面，兩者具共同利益。

席頓引用19世紀英國政治與社會觀察家白芝浩（Walter Bagehot）所言，指出君主立憲制的生存訣竅包括「具備對空洞的多數人而言淺顯易懂的元素，同時擁有複雜的律法和概念，可滿足好追根究柢者的需求」；在透過衣著傳達訊息方面，君主也需有儘可能超越歧異、凝聚多元群體的能力，並在維持必要的距離感、尊貴形象以及由此而生的公眾想像空間之餘，透過適當表現「親民」發揮影響力。而這從來就不是一件輕而易舉的事。