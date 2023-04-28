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梅根不管皇室紛擾 簽進美國最大經紀公司之一

記者蘇詠智／即時報導
歷史超過百年的美國最大經紀公司之一WME，宣布簽下梅根。圖／摘自IG
歷史超過百年的美國最大經紀公司之一WME，宣布簽下梅根。圖／摘自IG

英國哈利王子之妻梅根，一舉一動都是各方矚目焦點。雖然在英國，媒體將她描繪成「帶壞哈利的女人」，多數民眾對她也都不具好感，她卻每一步都經過縝密的思考與安排，不會輕易被擊倒。正當全英上下還在消遣她缺席哈利父親查爾斯的加冕大典，她卻轉頭就宣告與美國最大經紀公司之一、威廉莫利斯奮進娛樂公司（WME）簽約，往後由該公司全權代理她的各項業務。

梅根與英國皇室之間雖沒能和好，開始要走自己新的路。（路透資料照片）
梅根與英國皇室之間雖沒能和好，開始要走自己新的路。（路透資料照片）

已有125年歷史的WME，不僅是全美3家最大的經紀公司之一，旗下曾有過的巨星包括影壇泰斗卓別林、金獎天后珊卓布拉克、搞笑之王金凱瑞等，這一次該公司簽下梅根，被視為近期最風光的出擊，其他經紀公司早先也一直搶著要與梅根合作。而WME為梅根排出黃金陣容，除了經紀圈內的傳奇人物、名劇「我家也有大明星」主角所影射的阿里伊曼紐之外，巨石強森和小威廉絲的公關與經紀人也會分別加入，讓梅根想在影劇圈做出一番成績，更顯如虎添翼。

各方早先就預料梅根不太可能還抱著在英皇室裡往上爬的念頭，要離開皇室尋找自己的天空，回到熟悉的影劇圈也相當合理，但她不太會再回去當演員，可能會以製作電影、電視為主，甚至當導演都很有機會。梅根重磅回歸演藝圈，未來的發展，外界都在高度關注。

梅根 哈利 威廉

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