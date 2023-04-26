哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

英王查理三世加冕大典即將在下個月初舉行，與王室公開不合的哈利 王子與妻子梅根 ，最後由他隻身返英出席，梅根則待在加州陪伴小孩，近期這對夫妻觀看洛杉磯湖人與曼斐斯灰熊的第四場對戰，哈利卻被拍到想向梅根索吻，卻被她輕聲拒絕，並用手臂輕輕推開。

哈利和梅根不僅是炒話題高手，亦是搶鏡頭的能人，在公眾眼前，他們永遠知道該怎麼表現，這次在NBA 球場也不例外。這次哈利、梅根在NBA約會，雖被全球轉播的螢幕發現，只是兩人看似有些緊張，當哈利王子轉向梅根向她的臉頰靠近，梅根卻輕輕推開對方，然後微笑撒嬌，等於在全場觀眾面前拒絕哈利索吻，讓哈利尷尬做了一個鬼臉，這段影片也被擺上NBA的推特、IG，共計已有13萬觀看次數。

哈利疑似想向梅根索吻，卻被對方輕輕推開並撒嬌。(取材自Instagram)

然則，這段影片也引起軒然大波，不少民眾繼續揶揄兩人，更有人貼出威廉（Prince William）與凱特（Kate Middleton）先前到波士頓塞爾提克主場看球，被大螢幕拍到的畫面截圖，互動自然、熱切，相比之下哈利、梅根倒像是在作戲給大家看。

梅根（左）與哈利觀賞NBA籃球賽，過程愉快。（美聯社）

來源：Entertainment Tonight