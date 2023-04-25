查理5月6日加冕 民調58%挺君主制 年輕人冷漠

凱特王妃推著五歲的路易小王子。（美聯社）

距離英王查理三世 （Charles III）5月6日的加冕典禮不到兩周，根據24日公布的最新民調，大多數英國人支持保留君主制，但查理三世不受年輕人歡迎。

根據英國廣播公司（BBC）委託「輿觀」（YouGov）進行的民調，58%受訪者支持保留君主制，26%受訪者支持民選國家元首，另有16%回答「不知道」。但民調顯示，各世代對於君主制看法有極大差距，僅有約三分之一年輕人支持君主制，38%年輕人傾向民選元首。在18至24歲受訪者中，有超過三分之一表示對英國王室「不感興趣」。

王室支持者大多是高年齡層。年齡在50歲至64歲的受訪者當中，支持王室的比例有67%；65歲以上族群的支持率更高達78%。

另外，在4592名受訪者當中，有45%的人認為查理三世和英國社會大眾脫節，36%認為他理解社會大眾。

74歲的查理三世在1970年代還是王儲時，創立了「英國王子信託」（Prince's Trust）慈善機構，截至2020年已幫助百萬名11歲至30歲的年輕弱勢族群。他也畢生致力於推廣保護環境，以及遏止氣候變遷。

雖然典禮花費預料活動結束後才會出爐，英國女王 伊麗莎白二世在1953年的加冕典禮花費，相當於當今的2050萬英鎊（約2562萬美元）。在一般大眾面臨財務壓力的現況下，由政府埋單的加冕典禮費用引發不少民怨。

另據英國每日郵報報導，一名英國王室內部成員透露，哈利 王子下月返英參加父王查理三世的加冕典禮，將坐在其他王室成員座位的後10排，並在加冕典禮結束後迅速離場。

已故黛安娜王妃前管家伯瑞爾（Paul Burrell）表示，哈利王子下月返英可能沒有時間與父王查理三世和兄長王儲威廉王子交談。太陽報指出，伯瑞爾補充稱自哈利今年稍早出版回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）造成影響後，他「沒有」能和家人和解的機會。

伯瑞爾說，儘管這樣的座位安排似乎是種冷落，但如果哈利想要「快閃」參加加冕典禮，坐在後排可能對他有幫助。他告訴英國免費電視廣播頻道GB News節目主持人伍頓（Dan Wootton）：「哈利王子不想花太多時間待在王室成員周圍。」

另外，4月23日是英國路易小王子生日，威廉王子與凱特王妃在社群媒體發布兩張路易小王子新照片。照片中路易小王子一身藍色裝束，坐在由母親凱特推動的花園用手推車中，兩人面露笑容。