遭爆不爽查理三世、拒出席加冕典禮 梅根發聲了

哈利王子妻子梅根。（路透）

英國 王子哈利 的妻子梅根 （Meghan）今天批評英國媒體，不滿報導指她與英王查理三世的書信往來，是她決定不參加國王加冕典禮的原因之一。這是梅根最近一次與媒體對摃。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導指出，梅根2021年接受美國主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時表示，英國王室曾對她兒子皮膚會有多黑提出關注。梅根並在訪談之後，寫信給當時還是王儲的查理，表達了她對王室不自覺偏見的擔憂。

據報導，婚後受封為薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）的梅根認為，她的擔憂沒有獲得令人滿意的回覆。

對此，梅根的發言人說：「公爵夫人忙著眼前的日子，沒去想兩年前寫的一封信，或信中有關4年前的一場對話。」

發言人說：「其他任何暗示都是錯誤的，坦白說也是荒謬的。我們建議各小報媒體和王室記者，停止這場累人的鬧劇，這都是他們自導自演的。」

英國國王查理三世將在下個月舉行加冕典禮，哈利王子將會出席，梅根則將留在加州陪兩個年幼的孩子，而兒子亞契（Archie）將在加冕典禮同一天滿4歲。

哈利和梅根於2020年3月辭去王室職務，說想遠離媒體騷擾，移居美國展開新生活。