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英王查理加冕典禮在即 將舉行大型軍事儀式

中央社／倫敦16日綜合外電報導
路透報導，查理三世將在倫敦西敏寺舉行隆重盛大的加冕儀式，實行可追溯到1000年前的傳統。屆時全英國將響起禮炮紀念國王加冕時刻，隨後將有超過60架戰機飛行表演。（Getty Images）
路透報導，查理三世將在倫敦西敏寺舉行隆重盛大的加冕儀式，實行可追溯到1000年前的傳統。屆時全英國將響起禮炮紀念國王加冕時刻，隨後將有超過60架戰機飛行表演。（Getty Images）

英國國王查理三世加冕典禮將於5月6日舉行，約5000名英國武裝部隊成員及30多個大英國協（Commonwealth）國家士兵參加，這是英國幾十年來最大的軍事慶典活動之一。

路透報導，查理三世（King Charles Ⅲ）將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行隆重盛大的加冕儀式，實行可追溯到1000年前的傳統。

屆時全英國將響起禮炮紀念國王加冕時刻，隨後將有超過60架戰機飛行表演。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天在聲明中說：「從林蔭大道（The Mall）的隊伍，到倫敦上空的飛行表演，還有海上及全國各地的禮炮，這將是一次壯觀合宜的致敬。」

在位70年的英國女王伊麗莎白二世去年9月逝世，大批民眾湧上倫敦街頭，見證女王的盛大國葬儀式。即將到來的加冕典禮距離那時還不到8個月。

白金漢宮緩慢釋出查理加冕典禮的細節，這將與1953年伊麗莎白的加冕典禮有所不同，最明顯是規模縮小，一定程度反映了現代社會和生活成本危機。

白金漢宮表示，查理也親自參與確認音樂節目的細節，電影作曲家道爾（Patrick Doyle）創作加冕進行曲（Coronation March），音樂劇作曲家韋伯（Andrew Lloyd Webber）則創作加冕頌歌（Coronation Anthem）。

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