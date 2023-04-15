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梅根不去英王查理三世加冕 威廉、凱特鬆了大口氣？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）將隻身出席英王加冕大典，梅根不參加。（路透資料照片）
哈利（左）將隻身出席英王加冕大典，梅根不參加。（路透資料照片）

下個月初就要舉辦的英王查理三世（King Charles III）加冕大典，他的次子哈利（Prince Harry）與兒媳梅根（Meghan Markle），經過超久時間的考慮、離回覆是否出席的截止期限都過了一個多禮拜，才終於確定哈利自己一人前往，梅根留在加州的家中陪伴一雙子女亞契（ Prince Archie）、莉莉（Princess Lilibet）。雖然梅根不管怎麼做，都會在英國招來罵聲，這次也絲毫不例外，卻有王室內部消息來源稱，威廉（Prince William）和凱特（Catherine），尤其是後者，對於這個結果感到如釋重負，鬆了一大口氣。

眾所周知，哈利和梅根與王室間有很多解不開的結，哈利與梅根一直認為自己沒被王室公平對待，三番兩頭公開砲轟，卻反而讓王室人員更難對他倆有什麼好的態度，反而懷疑他們存心想搞垮君主制度，身為王儲的威廉更是痛恨弟弟講自己壞話，已經打定主意不再跟他私下見面，除非彼此身旁有其他人、可以作證，就怕在哈利面前講了什麼，又被拿去當做批評的題材。

至於凱特，則是自認無辜，不滿哈利攻擊威廉順便連她也成了遭到修理的對象，也和梅根一直處不來，更知道各方關注她和梅根如何互動，倘若梅根這次陪哈利一起來，外界的眼神一定會造成她莫大的壓力，梅根不來，她就不用勉強自己裝出「相安無事」的樣子，輕鬆不少。

王室人員則是先推論梅根和哈利八成會藉著加冕大典的期間，再找Netflix團隊幫他們拍攝新的紀錄片內容，將本該是查理三世的大日子，變成他們的自我宣傳場合，但梅根不來、只有哈利，需要擔心的事情就沒那麼多了，因而他們也覺得可以暫時放下一塊心中大石。

有趣的是，還是有人為梅根抱屈，認為她不管怎麼做都會招罵，身為母親，她或者做了最恰當的決定，畢竟孩子們真的還太小，需要有她陪在身旁。英

國「鏡報」則稱梅根打從一開始就不太可能會要出席，現在確定就是只有哈利一個人會去。而哈利隻身赴會，碰到的尷尬恐怕也不會少，畢竟英國一大堆王室支持者與媒體，都會把握機會修理他，屆時他一定被安排在比較差的位置，出不了鋒頭，搞不好還會被民眾報以噓聲，也沒有多少王室親戚想找他講話，無怪乎媒體推測他應該出席完加冕大典後，就會馬上回去美國。

查理將是加冕大典的主角。（路透資料照片）
查理將是加冕大典的主角。（路透資料照片）
威廉、凱特夫婦與三個小孩都會在英王加冕大典上有顯著的存在。（路透資料照片）
威廉、凱特夫婦與三個小孩都會在英王加冕大典上有顯著的存在。（路透資料照片）

梅根 哈利 威廉

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