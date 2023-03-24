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哈利新書惹禍 「自爆吸毒史」恐遭美國驅逐出境

編譯中心／綜合23日電
英國哈利王子（右）在新書中自爆曾有吸食多項毒品的紀錄，美國保守派智庫認為，應公開他的簽證資料，因為如果有吸毒史，通常會被美國拒絕入境若是入境時欺騙移民官，就很有可能被驅逐出境。（路透）
英國哈利王子（右）在新書中自爆曾有吸食多項毒品的紀錄，美國保守派智庫認為，應公開他的簽證資料，因為如果有吸毒史，通常會被美國拒絕入境若是入境時欺騙移民官，就很有可能被驅逐出境。（路透）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根2020年3月宣布退出王室後，舉家移居美國，並頻頻透露家族祕辛，或是暢談自身感受。而哈利在今年出版自傳，其中自揭吸毒史，引起軒然大波。但現在有保守派智庫認為，相關單位應公開哈利的簽證申請資料，因為如果有吸毒史，通常會被美國拒絕入境；如果哈利入境時欺騙移民官，很有可能遭驅逐出境。

據新聞周刊（Newsweek）報導，哈利在今年1月出版的自傳「備胎」（Spare）中，自曝17歲就讀伊頓公學時首次吸食古柯鹼，且還擁有使用幻藥死藤水、抽大麻的紀錄。據他在直播中向心理醫生坦承，古柯鹼等毒品能讓他在各種社交場合中有歸屬感，而大麻則能撫平他心裡的傷痛。

不過，美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）指出，有關當局應該公布哈利申請移民簽證時所提交的資料，「有鑑於哈利王子可能會因為使用非法藥物而被取消簽證，當局應該公布這些資料，以了解他入境時是否經過合理審查，以符合公眾利益」。

移民專家指出，美國通常會拒絕有吸毒史的人申請簽證。而根據美國「移民暨國籍法」（INA）規定，申請者若向移民官謊報吸毒史，很可能會被驅逐出境，或受到禁止申請公民身分等嚴格處罰。

報導指出，目前尚不清楚哈利定居美國是使用何種簽證，但分析人士認為，他可能是靠妻子梅根取得的配偶簽證，或是美國核發給傑出人士的O-1工作簽證

哈利 工作簽證 移民

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