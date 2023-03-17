卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

即將在今年5月初舉辦的英國查理三世國王加冕大典，不只全英上下高度矚目，更被傳現在就開始雞飛狗跳，讓皇室人員一個頭好幾個大。撇開老是愛對外開嗆的哈利 王子與妻子梅根 竟然收到邀請、還沒決定要不要去不提，皇室內部也有人三天兩頭找麻煩，而且居然是查理最親密的另一半卡蜜拉。

世人眼中卡蜜拉一度是最討人厭的心機小三，原本各方對於英國皇室的想像是美麗優雅的黛安娜成為王后，扮著雖不英俊但成熟的查理，結果查理婚後還與昔日女友卡蜜拉糾纏不清，終於讓黛安娜痛心在全球觀眾眼前說出：「婚姻裡有3個人，實在有點擠。」這句名言，後來和查理離異，因而卡蜜拉現在有的位置，還被認為是從黛安娜手上搶過來的，只是查理對她一直袒護，旁人也實在沒辦法說什麼。

哈利（右）與梅根去不去父王的加冕大典，是近來備受矚目的話題。（路透資料照片）

眼看卡蜜拉就要在加冕大典之後成為名正言順的英國王后，此時真正的目標終於不再隱藏？歐美八卦刊物稱她基本上希望當的是英國女王 ，就像婆婆伊莉莎白二世一樣，雖然以她的身分她真的不可能如願以償，但只要查理對她言聽計從，就和她自己獨攬大權沒啥差別，她心裡也在等著加冕趕快順利完成，就能名正言順以王后之名行地下領袖之實。可惜根據這些刊物的說法，她怕是連加冕也等不及，在典禮籌備過程中，就不希望有別人違逆她的意見，連查理也不可以。

專門報導明星與名流八卦的Radar Online，稱卡蜜拉目前有如女暴君，加冕的細節只能聽她的，讓查理都非常不爽，查理早先不願意當著全球民眾公開封殺叛逆的哈利與梅根，還要把他們找回來參加加冕典禮，讓卡蜜拉火冒三丈，認為自己都已經是一人之下、萬人之上，怎麼還把在媒體出風頭的機會讓給哈利和梅根，簡直不能忍受。她就不想讓哈利和梅根搶了自己的光彩，也不願意查理凡事都照自己意思來、不參考她的想法，現在稍微一點不如意就會很明顯的讓人知道。

八卦媒體之前還稱，哈利與梅根的一雙子女亞契、莉莉，恐因年紀太小而被拒絕出席加冕典禮，卡蜜拉上一段婚姻所生的孫輩卻都已經至少在青少年期，可以參加加冕，外界質疑「國王的親孫不能去，反而沒有皇室血統的王后與前夫孫兒們可以」，怎麼看都很有問題，不過卡蜜拉想要的，誰也不許阻攔，查理也不例外。