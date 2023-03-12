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英王查理三世獲新坐騎 加拿大皇家騎警致贈黑馬

中央社／溫哥華11日電
英國國王查理三世。（美聯社）
英國國王查理三世。（美聯社）

英國國王查理三世（King Charles III）有了一匹新馬，是加拿大皇家騎警致贈的禮物。已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）生平最愛的馬也是由加拿大皇家騎警所贈。

這匹高大俊美的黑色母馬名叫諾貝爾（Nobel），原是「加拿大皇家騎警音樂騎術隊」（Royal Canadian Mounted Police's Musical Ride）的一員。

英國王室今天發布的新聞稿提到，7歲的諾貝爾於2022年在音樂騎術隊中「展現了卓越的體能和沉著的性格」，曾經在加拿大50個地點參加了90場公開表演，表現令人印象深刻，因此被選為國王的理想坐騎，如今正在溫莎的皇家馬廄適應生活。

加拿大皇家騎警向執政君主贈送馬匹是一項由來已久的傳統。

眾所周知，已故英國女王伊麗莎白二世非常愛馬。她平生最鍾愛的馬是一匹出生於薩斯克其萬省（Saskatchewan）華爾希堡（Fort Walsh）的黑色小母馬，名叫波蜜絲（Burmese，音譯）。

1969年加拿大皇家騎警隊帶著波蜜絲來溫莎參加溫莎馬展，這匹馬自此與女王結下緣分，之後20年，波蜜絲成了女王最忠實的坐騎。伊麗莎白二世在位期間，從1969年到2019年總共獲得皇家騎警贈與8匹馬。

1953年有46名皇家騎警騎手和馬匹被派往伊麗莎白二世的加冕典禮上表演；女王葬禮遊行中亦有4名皇家騎警騎手和馬匹護航棺木。

加拿大皇家騎警今天發布新聞稿表示，諾貝爾被贈與王室，是為了慶祝加拿大皇家騎警成立150周年以及查理三世國王加冕典禮，牠會在典禮上亮相，成為國王閱兵式上的新坐騎。

皇家 加拿大 英國女王

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