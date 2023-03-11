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哈利、梅根受邀出席父王加冕 酸民受不了 直接罵：噁心

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子（右）與妻子梅根，不管任何舉動都能引來酸民批評。（路透資料照片）
哈利王子（右）與妻子梅根，不管任何舉動都能引來酸民批評。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室之間的不和，最近似乎到了較為平靜的階段，兩方都沒有再抨擊另外一方，可是英國的皇室支持者以及和哈利、梅根關係向來差的媒體，可就受不了啦，眼看哈利與梅根仍然接到父王查理的加冕大典邀請，他們忍不住砲轟：「真是太噁心了，我們也只能笑一笑，盡量忍耐。」

皇室支持者不滿哈利與梅根是可想而知，因為兩人總是愛揪出皇室運作的缺失，三番兩次讓皇室感到臉上無光，而皇室支持者則將他們的行為上綱到「意圖摧毀君主制度」。至於媒體對他們冷嘲熱諷，其實也有理由，因為梅根自從嫁進來之後，仍然維持美式的自主作風，不願讓媒體予取予求，媒體自然開始更加攻擊、修理她，彼此鬧得愈來愈糟。現在看來，哈利、梅根與皇室之間的衝突或許有機會化解，但討厭他們的皇室支持者、喜歡「黑」他們的媒體，大概是不會停手。

現在哈利和梅根有可能受邀出席查理的加冕典禮，愛抨擊兩人的媒體一方面表示他們來很噁心，一方面卻又警告他們，若是敢受邀了還不參加，就真的甭想在皇室有任何立足之地，至於酸民們實在找不太到攻擊的點，只好強調：「『南方四賤客』都不客氣諷刺他們，可見他們在美國已經不紅了。」

梅根 哈利 英國

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