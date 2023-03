梅根不甘當「老2」 註定跟凱特不和？

梅根(右)在新書中被揭露企圖心很大,不甘心被皇室視為凱特之下的「老2」。(路透資料照片)

英國皇室成員間的愛恨衝突受到世人高度關注,各方對於總是被英國媒體描繪成「問題人物」的哈利 王子之妻梅根 ,也有些不盡然符合事實的偏見。近日才推出的皇室新書「Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family」(直譯:鍍金青春,在皇室家庭成長的私密史),則稱梅根心比天高,無法接受皇室只將她視為未來會成為英國王后的凱特 身旁的2線人物,更討厭被限制、被命令,因而和皇室之間愈來愈疏離,終至兩邊都不太能接受對方。

梅根在皇室的不如意,可能一開始就註定,皇室向來重視尊卑,而且是以王位繼承的順位高低來區分,哈利永遠只能屈居兄長威廉之下,連帶的,梅根也不可能比凱特更受重視,更被保護,這讓在美國長大的她難以理解也不願配合。「Gilded Youth」提到,倘若不越過梅根容忍的極限,她是一個很親切、愛笑、充滿正能量的人,可是她也像大多數充滿企圖心的人一樣,很少會去想自己是否錯了,或是有沒有反應過度?

在書中提到梅根和哈利交往後,瞬間成為全球知名人物,迅速暴漲的名氣,也讓她忍不住飄飄然,可是要是拿她和凱特來比較,會讓她非常不開心,她也不願意被皇室人員指使去做任何事,更不甘心落居凱特之下。