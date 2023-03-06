梅根不甘當「老2」 註定跟凱特不和？

梅根（右）在新書中被揭露企圖心很大，不甘心被皇室視為凱特之下的「老2」。（路透資料照片）

英國皇室成員間的愛恨衝突受到世人高度關注，各方對於總是被英國媒體描繪成「問題人物」的哈利 王子之妻梅根 ，也有些不盡然符合事實的偏見。近日才推出的皇室新書「Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family」（直譯：鍍金青春，在皇室家庭成長的私密史），則稱梅根心比天高，無法接受皇室只將她視為未來會成為英國王后的凱特 身旁的2線人物，更討厭被限制、被命令，因而和皇室之間愈來愈疏離，終至兩邊都不太能接受對方。

梅根在皇室的不如意，可能一開始就註定，皇室向來重視尊卑，而且是以王位繼承的順位高低來區分，哈利永遠只能屈居兄長威廉之下，連帶的，梅根也不可能比凱特更受重視，更被保護，這讓在美國長大的她難以理解也不願配合。「Gilded Youth」提到，倘若不越過梅根容忍的極限，她是一個很親切、愛笑、充滿正能量的人，可是她也像大多數充滿企圖心的人一樣，很少會去想自己是否錯了，或是有沒有反應過度？

在書中提到梅根和哈利交往後，瞬間成為全球知名人物，迅速暴漲的名氣，也讓她忍不住飄飄然，可是要是拿她和凱特來比較，會讓她非常不開心，她也不願意被皇室人員指使去做任何事，更不甘心落居凱特之下。