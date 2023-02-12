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哈利、梅根出席查理加冕大典？皇室準備3套劇本應變

記者蘇詠智／即時報導
查理為了加冕大典盡善盡美，煞費苦心。（路透資料照片）
查理為了加冕大典盡善盡美，煞費苦心。（路透資料照片）

不管英國哈利王子與皇室之間的衝突有多不可收拾，他的父親、國王查理仍然決定要邀他與妻子梅根返英出席加冕大典，雖然哈利和梅根數度公開砲轟皇室，已經是皇室人員眼中最會製造問題的大麻煩，還是不得不面對，英媒體稱他們已經擬了3套劇本，包括哈利與梅根一起出席、只有哈利自己出席、兩人都不回來出席等不同情況該如何處理。

英美媒體稱，查理面對哈利這種情形，深知邀他回來、以示家人之間不管怎樣都還有和解的可能，絕對好過徹底撕破臉、讓他和梅根以後有更多可以抱怨，因此打定主意要提出邀約，皇室人員最怕哈利和梅根又找人來紀錄他們返英的過程，剪出新的紀錄片，這樣未來又有一堆麻煩。其實哈利與梅根到哪兒都想出風頭，已經夠讓皇室人員頭痛，畢竟加冕大典最該是焦點的只有查理，他們要確保哈利與梅根不會搶走太多關注。

另一個頭痛的地方在於已經把哈利當成空氣的王儲威廉，據傳威廉本來打死不願意與弟弟哈利再在公開大活動上碰面，現在可能必須為了父親盡量忍耐，他脾氣一向不佳，恐怕有很多得忍氣吞聲之處，皇室人員怕他要是又被點燃怒火、瞬間爆發，那就不妙了。

有別於皇室成員間的愛恨情仇太糾結，工作人員傷透腦筋，在名人觀禮嘉賓上，倒是沒那麼麻煩，據稱過去3年大都以英國為基地在拍片、和一些重要皇室成員也交好的湯姆克魯斯已受邀，可能會是大典上受到矚目的另一焦點。

湯姆克魯斯據傳是英王加冕大典將邀請的名人來賓。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯據傳是英王加冕大典將邀請的名人來賓。（歐新社資料照片）
哈利（左）與梅根回不回英國出席國王加冕大典，深受外界矚目。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根回不回英國出席國王加冕大典，深受外界矚目。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

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