威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

英國 皇室成員間的恩怨情仇，始終是外界矚目焦點。由於哈利 王子在個人回憶錄「SPARE」（暫譯：備胎）中大吐被未來英國國王威廉 欺壓的苦水，威廉這個大哥不但一暴怒之下就會對他動粗，威廉身旁的人員也不惜撒謊、破壞他妻子梅根的形象來保護主子，哈利忍無可忍，堅持要他們向梅根道歉才肯和解。殊不知，要比怒火中燒，威廉絕對比他還要強烈，英國媒體稱威廉目前只是顧及父親—現任英國國王查理，才會對哈利忍耐，將來若是他繼位為王，不只哈利一定會被他封殺，連梅根和他們的小孩亞契、莉莉也會一併被掃地出門，不歡迎他們回到皇室。

早先外傳「備胎」中的勁爆內容讓英皇室人員如臨大敵，深怕有不利查理及他妻子、現任王后卡蜜拉的描述，哈利據稱為了不破壞和家人和解的機會，也把原稿中比較具殺傷力的部分都拿掉，結果目前書中的內容，對查理、卡蜜拉、威廉及其妻凱特都有批評，輕重程度卻不大相同，威廉是被修理的最慘的。書推出後，查理還能夠希望哈利回頭，參加自己在5月要舉辦的加冕大典，然而威廉至今怒氣未消，一度不想配合父親的意思，據英國媒體引述威廉友人的說法，威廉和哈利之間，基本上已經沒有任何關係，威廉完全不想再當有這個人存在，情形就是這麼嚴重，以後等他登上英國國王之位，可以當家做主，就是哈利一家人被他完全封殺的時候，不只哈利、梅根會被他排除，連姪子、姪女亞契和莉莉，他也不會歡迎他們回來。