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梅根遭同父異母姊姊告誹謗 法官裁定讓她跟哈利可能要面對律師問話

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子與妻子梅根。資料照片。（路透）
英國哈利王子與妻子梅根。資料照片。（路透）

泰晤士報8日報導，英國哈利王子的妻子梅根同父異母姊姊莎曼珊（Samantha Markle）對她提起了誹謗官司，因主審法官拒絕了停止舉行錄取證詞（Deposition）的申請，讓哈利與梅根可能必須回答對方律師提出的困難問題。

根據報導，莎曼珊在2022年3月就梅根在歐普拉重磅專訪發表的評論以及《追尋自由》一書內的說法而告她誹謗，稱她「發表與散播旨在摧毀」她名譽的「虛假與惡意謊言」，而所謂的謊言則包括了梅根向歐普拉稱自己作為獨生子女長大，且與莎曼珊並不親近等。

報導稱莎曼珊希望哈利與梅根坐下來進行錄影取證，而美國佛州中區聯邦地方法院法官愛德華茲．哈尼威（Judge Charlene Edwards Honeywell）拒絕了梅根提出的停止證據開示（discovery）程序動議，同時聽取了駁回此案的申請。裁決指出，雖然一些對梅根提出的賠償請求「可能適宜駁回」，但她未能「展示證明請求停止是正當的特殊情況」。

莎曼珊正爭取75000美元（折合台幣約225萬元）的賠償金，並要求梅根訴訟中做出38項不同的承認（admissions），包括「伊麗莎白女王不是種族主義者」跟「查理國王不是種族主義者」等。如果全案未獲裁定駁回，哈利與梅根可能必須在7月前坐下來錄取證詞。

梅根 哈利 歐普拉

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