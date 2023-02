梅根遭同父異母姊姊告誹謗 法官裁定讓她跟哈利可能要面對律師問話

泰晤士報8日報導,英國哈利 王子的妻子梅根 同父異母姊姊莎曼珊(Samantha Markle)對她提起了誹謗官司,因主審法官拒絕了停止舉行錄取證詞(Deposition)的申請,讓哈利與梅根可能必須回答對方律師提出的困難問題。

根據報導,莎曼珊在2022年3月就梅根在歐普拉 重磅專訪發表的評論以及《追尋自由》一書內的說法而告她誹謗,稱她「發表與散播旨在摧毀」她名譽的「虛假與惡意謊言」,而所謂的謊言則包括了梅根向歐普拉稱自己作為獨生子女長大,且與莎曼珊並不親近等。

報導稱莎曼珊希望哈利與梅根坐下來進行錄影取證,而美國佛州中區聯邦地方法院法官愛德華茲.哈尼威(Judge Charlene Edwards Honeywell)拒絕了梅根提出的停止證據開示(discovery)程序動議,同時聽取了駁回此案的申請。裁決指出,雖然一些對梅根提出的賠償請求「可能適宜駁回」,但她未能「展示證明請求停止是正當的特殊情況」。

莎曼珊正爭取75000美元(折合台幣約225萬元)的賠償金,並要求梅根訴訟中做出38項不同的承認(admissions),包括「伊麗莎白女王不是種族主義者」跟「查理國王不是種族主義者」等。如果全案未獲裁定駁回,哈利與梅根可能必須在7月前坐下來錄取證詞。

