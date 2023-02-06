奪哈利王子初夜 挖土機阿姨認了：他先主動

英國哈利王子（大圖左三）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。（取材自Instgram）

英國哈利 王子的回憶錄「SPARE」（暫譯：備胎），除了在各國創下亮麗銷售成績，也引爆一堆爭議話題，其中最被外界討論的就是他提到自己的初次性體驗是和一位年長、喜愛馬匹的女性，在喧鬧的pub後面很快速的發生、完成。向來和哈利與其妻梅根 不和、還被他們告過的「每日郵報」，立刻找出這位各方好奇的神秘女子，原來她是40歲、目前開挖土機為生的莎夏沃波。

莎夏「只」比哈利大2歲多，比許多外界猜測的對象都年輕，她那時因在哈利父親查爾斯位於格洛斯特郡的別墅當馬夫，才會和哈利交上朋友，哈利當年只是個16歲、就讀伊頓公學的大男孩，莎夏也沒因他貴為王子就心生敬畏，當他是好哥兒們。不過在莎夏19歲生日那天，她邀請哈利來同樂，彼此關係永遠改變。

「是他先主動的。」莎夏回憶道，哈利當晚準備了一些搞笑小禮物，和莎夏一路嘻嘻哈哈，最後彼此都喝得有點醉了，哈利提議到她慶生會地點—藤木酒吧的外面空地去抽菸，結果一到草地上，哈利突然情不自禁吻她，兩人很本能地發生了性行為。

莎夏記得自己穿著一身搭配的黑衣黑褲黑皮帶，哈利解下她的褲子，皮帶瞬間滑落掉在草叢裡。莎夏形容那是激情的5分鐘，儘管哈利正年輕又是第一次，「他沒有確定我是不是也很開心，但這種事本來就是年紀再大一點才會了解。」隔天她的女性好友還特別開車載她回去找皮帶。