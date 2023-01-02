英王室新年震撼彈 繼哈利後傳梅根也要出書爆料

哈利（右）與梅根對英國王室的攻擊恐怕暫時不會停止。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 在2022年的最後一個月，於Netflix推出了紀錄片，對王室尤其是王儲威廉重砲抨擊，掀起巨大爭議。「每日郵報」則稱，梅根已在計畫推出自己的專書，對王室的怨言將毫不保留、全部傾吐。

哈利、梅根給王室的「2022年終大禮」已引發軒然大波，但哈利本月還要推出回憶錄「Spare」，書名直指他就是個「備用」、「閒置」的王室成員，諷刺意味十足。據傳他的書中對父親英王查理三世和繼母卡蜜拉王后輕輕放過，但砲火猛攻哥哥威廉；消息人士也透露，兄弟倆真的難以和解了。

外界更預期，來自作風自由美國的梅根，對於英國王室的感受比在王室長大的哈利要強烈許多，完全不想吞忍，如果出書「殺傷力」勢必驚人。她出書的商機廣被看好，各大出版公司都想爭取，王室恐怕得要開始害怕了。

哈利（左起）、梅根與威廉、凱特之間心結極重，很難和解。（路透資料照片）

另據專門報導明星與名流八卦的Radar Online，引述不具名消息來源稱，凱特 與梅根從後者加入王室的第一天就不對盤。梅根以為自己會得到熱情的歡迎、嫌凱特對她太冷淡；凱特忙著應付王室裡更需要招呼的人，無暇幫助梅根適應新生活，因而妯娌之間始終不融洽。

雪上加霜的是，兩人不斷被媒體拿來比美貌、性格、穿著品味、對流行的影響力等。曾在好萊塢打滾的梅根，藝人性格強烈，對於王室「不能比國王、王儲更出風頭」的慣例難以忍受；凱特也被激起競爭心，明爭暗鬥讓關係更惡化。