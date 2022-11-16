新書爆：川普曾狂追黛妃 想共度春宵 遭斷然拒絕

圖為查理與黛妃(前)1981年的訂婚照。(美聯社)

英國王室作家Christopher Andersen的新書《The King-The Life of Charles III》（國王：查理三世 的人生，暫譯）揭露，1990年代還是王儲的查理與黛安娜王妃離婚後，當時還在炒房的川普 對黛妃 展開瘋狂追求，可是遭到斷然拒絕。

作者描述，川普向來當妻子是對外炫耀用的花瓶，若是能跟黛妃扯上關係，將可讓自己身價水漲船高。黛妃和查理1996年離婚，川普隨即展開行動，窮追猛打，但是黛妃完全不為所動。

黛妃1997年因車禍過世，川普在1997年至2000年間，兩度在霍華史登的廣播節目中談到追求黛妃的經過，誇口自己有可能跟黛妃共度春宵。

黛妃離婚後一度傳聞有意移居美國，中意地點之一就是紐約川普大廈的公寓。不過白金漢宮人士嚴正澄清，黛妃從未想過搬到英國以外地方定居。

此外，14日剛滿74歲的查理三世，生日當天要求國會修法允許增加「國務資政」人數，以防自己因故不能視事時，有更多人選代理其職務。

路透報導，英國上議院代查理三世宣讀聲明，文中要求修改「攝政法令」，增加國務顧問人數，以納入胞妹安妮公主和么弟愛德華王子。

所謂國務資政，是在君主因故不能回到崗位上，來代理職務的人，通常是君主配偶及繼承順位排名前四的成年人。目前國務資政成員有王后卡蜜拉、查理三世長子威廉王子、么兒哈利王子、胞弟安德魯王子。