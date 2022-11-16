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新書爆：川普曾狂追黛妃 想共度春宵 遭斷然拒絕

編譯中心╱綜合15日電
圖為查理與黛妃(前)1981年的訂婚照。(美聯社)
圖為查理與黛妃(前)1981年的訂婚照。(美聯社)

英國王室作家Christopher Andersen的新書《The King-The Life of Charles III》（國王：查理三世的人生，暫譯）揭露，1990年代還是王儲的查理與黛安娜王妃離婚後，當時還在炒房的川普黛妃展開瘋狂追求，可是遭到斷然拒絕。

作者描述，川普向來當妻子是對外炫耀用的花瓶，若是能跟黛妃扯上關係，將可讓自己身價水漲船高。黛妃和查理1996年離婚，川普隨即展開行動，窮追猛打，但是黛妃完全不為所動。

黛妃1997年因車禍過世，川普在1997年至2000年間，兩度在霍華史登的廣播節目中談到追求黛妃的經過，誇口自己有可能跟黛妃共度春宵。

黛妃離婚後一度傳聞有意移居美國，中意地點之一就是紐約川普大廈的公寓。不過白金漢宮人士嚴正澄清，黛妃從未想過搬到英國以外地方定居。

此外，14日剛滿74歲的查理三世，生日當天要求國會修法允許增加「國務資政」人數，以防自己因故不能視事時，有更多人選代理其職務。

路透報導，英國上議院代查理三世宣讀聲明，文中要求修改「攝政法令」，增加國務顧問人數，以納入胞妹安妮公主和么弟愛德華王子。

所謂國務資政，是在君主因故不能回到崗位上，來代理職務的人，通常是君主配偶及繼承順位排名前四的成年人。目前國務資政成員有王后卡蜜拉、查理三世長子威廉王子、么兒哈利王子、胞弟安德魯王子。

由於安德魯王子因與性侵定罪的美國已故金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有私交，被拔除大部分頭銜，也不再承擔王室職務，而安德魯自己也在美國被控性侵，訴訟案後來達成庭外和解。哈利則是在2020年卸下王室職務，並已與夫人梅根移居加州。因此查理三世要求允許安妮公主和愛德華王子成為國務資政。

川普被爆曾有意追求黛妃。(路透)
川普被爆曾有意追求黛妃。(路透)

黛妃 查理三世 川普

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