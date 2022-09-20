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僅13秒悼英女王 巴西總統赴國葬狂拉票 「丟臉到國外」

編譯羅方妤／綜合19日電
巴西總統波索納洛赴倫敦參加英國女王國葬儀式，卻忙著與當地支持者會面。（美聯社）
巴西總統波索納洛赴倫敦參加英國女王國葬儀式，卻忙著與當地支持者會面。（美聯社）

英國衛報報導，巴西總統波索納洛赴倫敦參加英國女王國葬儀式，卻忙著與當地支持者會面，在巴西大使館的一場演說僅花13秒談論女王，其他時間都在為下月總統大選拉票。這在英國和巴西引發批評，不少巴西媒體、政治人物和學者都說他「丟臉丟到國外去」。

波索納洛18日在倫敦巴西大使官邸陽台表示，參加女王國葬儀式是到訪倫敦的「主要目的」。但他只花了13秒談論女王，其他時間幾乎都在發表自己的競選言論，而他所在的地點距離當時女王靈柩所在的西敏廳僅數公里。

他告訴數百名支持者：「我們走在正確的道路。我們是個不想談論毒品和墮胎合法化的國家，也是不接受性別意識形態的國家。我們的口號是：上帝、家園、家庭和自由。」

波索納洛的行為在英國和巴西引發批評。巴西知名記薇拉．馬加良斯推文寫道：「這是國葬儀式，老兄。」

波索納洛前盟友、巴西聯邦眾議員喬伊絲．哈塞斯曼批評，波索納洛將女王國葬當成他的政治秀。人權專家、法學教授阿布朗直接譴責，波索納洛麻木不仁地藉機為自己競選，「這又是一次國際性恥辱」。

巴西 波索納洛 英國女王

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