直播／英女王靈柩05:44開始移靈 查理、威廉、哈利沿路相伴

西敏寺內，許多出席女王國葬的來賓已經入座。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將於倫敦時間19日上午11時（美東時間19日上午6時）舉行國葬儀式。

來源：The Royal Family Channel

美東時間上午5時44分

美東時間上午5時44分，女王的靈柩將從西敏廳移往西敏寺進行國葬儀式，靈柩將置於皇家 海軍國家砲車上、並由142名海軍陪同，而新國王查理三世 （King Charles III）、威廉 王子（Prince William）和哈利 王子（Prince Harry）在內的王室高級成員也將跟隨砲車送葬隊伍，途中行經國會廣場（Parliament Square）時將有英國皇家海軍陸戰隊樂隊（Royal Marines Band Service）陪同的三軍儀仗隊致意。

（取材自Google Earth）

美東時間上午6時

國葬儀式將於美東時間上午6時在西敏寺舉行，預計將有2000名賓客參加。儀式將由西敏寺主任牧師霍伊爾（David Hoyle）主持、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）將進行布道，一直到接近上午7時儀式結束時將有一聲簡短號角、並進行2分鐘的全國靜默。

美東時間上午7時15分

儀式結束後女王的棺木將於美東時間上午7時15分離開西敏寺前往倫敦海德公園角的威靈頓拱門（Wellington Arch），隨著送葬隊伍緩慢穿過首都街道，大笨鐘將每隔一分鐘鳴響一次、海德公園每分鐘也都會鳴響禮炮，國王查理三世將再次帶領皇室成員走在女王棺木後面，大約晚間8點抵達威靈頓拱門後，棺木將被轉移到新的靈車上，最後前往溫莎城堡。

美東時間上午10時

女王棺木預計將於美東時間上午10時抵達溫莎城堡，並行經長達5公里的大道進入城堡，預計國王和王室高級成員也將於此加入隊伍，棺木則將於美東時間上午11時進入聖喬治教堂。這場儀式由約800名賓客組成的、由溫莎教長康納（David Conner）主持，待儀式結束後女王將被送入皇家墓穴（Royal Vault）。

美東時間下午2時30分

儀式結束後，國王和王室成員預計將於美東時間上午11時45分離開教堂，最後在私人家庭儀式上，女王將於美東時間下午2時30分與她已故的丈夫一起被埋葬在英王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）內。