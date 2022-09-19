我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／英女王靈柩05:44開始移靈 查理、威廉、哈利沿路相伴

解放軍黃海演習 美軍電子偵察機抵近黃海、東海偵察

直播／英女王靈柩05:44開始移靈 查理、威廉、哈利沿路相伴

世界新聞網／輯
西敏寺內，許多出席女王國葬的來賓已經入座。（美聯社）
西敏寺內，許多出席女王國葬的來賓已經入座。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將於倫敦時間19日上午11時（美東時間19日上午6時）舉行國葬儀式。

來源：The Royal Family Channel

美東時間上午5時44分

美東時間上午5時44分，女王的靈柩將從西敏廳移往西敏寺進行國葬儀式，靈柩將置於皇家海軍國家砲車上、並由142名海軍陪同，而新國王查理三世（King Charles III）、威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）在內的王室高級成員也將跟隨砲車送葬隊伍，途中行經國會廣場（Parliament Square）時將有英國皇家海軍陸戰隊樂隊（Royal Marines Band Service）陪同的三軍儀仗隊致意。

（取材自Google Earth）
（取材自Google Earth）

美東時間上午6時

國葬儀式將於美東時間上午6時在西敏寺舉行，預計將有2000名賓客參加。儀式將由西敏寺主任牧師霍伊爾（David Hoyle）主持、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）將進行布道，一直到接近上午7時儀式結束時將有一聲簡短號角、並進行2分鐘的全國靜默。

美東時間上午7時15分

儀式結束後女王的棺木將於美東時間上午7時15分離開西敏寺前往倫敦海德公園角的威靈頓拱門（Wellington Arch），隨著送葬隊伍緩慢穿過首都街道，大笨鐘將每隔一分鐘鳴響一次、海德公園每分鐘也都會鳴響禮炮，國王查理三世將再次帶領皇室成員走在女王棺木後面，大約晚間8點抵達威靈頓拱門後，棺木將被轉移到新的靈車上，最後前往溫莎城堡。

美東時間上午10時

女王棺木預計將於美東時間上午10時抵達溫莎城堡，並行經長達5公里的大道進入城堡，預計國王和王室高級成員也將於此加入隊伍，棺木則將於美東時間上午11時進入聖喬治教堂。這場儀式由約800名賓客組成的、由溫莎教長康納（David Conner）主持，待儀式結束後女王將被送入皇家墓穴（Royal Vault）。

美東時間下午2時30分

儀式結束後，國王和王室成員預計將於美東時間上午11時45分離開教堂，最後在私人家庭儀式上，女王將於美東時間下午2時30分與她已故的丈夫一起被埋葬在英王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）內。

皇家 英國女王 查理三世 哈利 威廉

上一則

英女王伊麗莎白二世 幾個有趣數字看她的統治

熱門新聞

美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59
哈利與梅根10日在溫莎堡。（Getty Images）

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

2022-09-13 07:28
英國哈利王子的妻子梅根早前因脫離王室而遭到英國人民批評的狀況似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與民眾握手時被一名女性冷眼「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。（取材自推特）

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

2022-09-12 22:07
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資