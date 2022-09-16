告別英女王 倫敦排隊人龍綿延8公里 民眾甘願等10小時

英國女王伊麗莎白二世停靈倫敦西敏廳供人瞻仰悼念，上萬民眾排隊的隊伍綿延長達8公里，不惜等上10多個小時，也要看一眼靈柩，與女王道別。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）停靈倫敦西敏廳供人瞻仰悼念，上萬民眾昨天排隊的隊伍綿延長達8公里，不惜等上10多個小時，也要看一眼靈柩，與女王道別。

剛即位的國王查理三世 （King Charles III）昨天則沒有公開行程，獨自反思他成為君主後的第一周。

美聯社報導，人龍在國會大廈的西敏廳（Westminster Hall）外蜿蜒，民眾至少要等9小時才能來到靈柩前向伊麗莎白二世致意。但他們一點也不介意，當局也設置了流動廁所和其他設施供大眾使用。

醫護人員馬茹（Nimisha Maroo）說：「我很高興有人排隊，因為這給了我們時間往前看，做好心理準備，沉浸在整個氛圍中。我不想匆匆忙忙地走過去。」

伊麗莎白二世9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。悼念活動的重點在倫敦政治權力中樞西敏區（Westminster）。靈柩將在西敏廳供人瞻仰至19日，然後移至西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬。

這是英國自前首相邱吉爾（Winston Churchill）1965年逝世後舉辦的第一場國葬，預料會有2000人出席，包括各國王室成員和元首；19日稍晚在溫莎城堡（Windsor Castle）會有一場較小型的私人葬禮。

伊麗莎白二世將長眠於溫莎，與去年辭世的丈夫菲立普親王 （Prince Philip）葬在一起。

開放大眾瞻仰女王靈柩，讓許多英國人得以親自向她告別，但這也是一項龐大繁雜的後勤任務，長達16公里的劃定排隊路線，沿途有急救站和500座以上的流動廁所。隨時都有1000名服務人員和領隊在值勤，還有30名代表不同信仰的宗教領袖與排隊民眾交談。

通過靈柩之後，多數民眾會停下來再回望一眼才離開。有人流著淚，有人低頭或屈膝，還有人單膝跪在地上，送上一個永別之吻。

曾是英軍一員的工程師史瑪特（Keith Smart）步出西敏廳時抹去眼淚，他等了超過10小時才得以向女王道別。

他說：「群眾中的每一個人都表現得完美無缺，沒有惡意，大家都很友好，真不可思議。然後，走進那個房間，看到那場景，我崩潰了。我沒有鞠躬，我直接跪在地上，在女王面前低下我的頭。」

24歲的蔡艾美（Amy Tsai）說，她5月從台灣來到英國，6月在蘇格蘭愛丁堡參加了伊麗莎白二世登基70周年的「白金禧」慶祝活動，「現在我排著隊，等著瞻仰她的靈柩，我很震驚」。

19日一早，瞻仰悼念結束後，靈柩將被移至皇家海軍的砲架上，由142名海軍人員送到西敏寺，也就是伊麗莎白二世1953年被加冕為女王的教堂。

葬禮將於當地時間上午11時開始，時長約1小時。結束時，現場會奏起輓歌「最後崗位」（The Last Post），接著是兩分鐘的全國默哀。

隨後，砲架將在大型送葬列隊中載著靈柩前往海德公園角的威靈頓拱門（Wellington Arch），查爾斯三世和其他王室成員會走在後面，屆時禮砲和國會大笨鐘（Big Ben）都將響起。

接下來，靈車駛往溫莎城堡，在聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行儀式，還有一場私人葬禮，然後將伊麗莎白二世葬於喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel），與菲立普親王、她的雙親和妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）同眠。