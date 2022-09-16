女王移靈為何選「下午2時22分」？ 原因曝光

英國女王伊麗莎白二世的靈柩於當地時間14日下午2時22分以「公開遊行」方式移靈西敏廳，選擇此時間點的原因也受到外界關注。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩於當地時間14日下午2時22分以「公開遊行 」方式移靈西敏廳，選擇此時間點的原因也受到外界關注。

每日郵報報導，安排於下午2時22分的確切原因尚未由皇室透露，但外界猜測它可能與聖經有關，亦或者是對女王父親喬治六世（George VI）的致敬。喬治六世1952年去世後，溫莎城堡的鐘聲從下午1時27分到下午2時22分一路敲響56次、象徵其生命中的每一年。

此外，對部分基督徒來說數字222在代表團結和愛以及與上帝的個人關係方面具有特殊意義，耶穌基督也普遍被認為是在下午3時死於十字架上，意味著皇室也可能想確保遊行隊伍在同一時間抵達西敏廳。

遊行隊伍花費38分鐘才抵達，並由坎特伯里大主教（the Archbishop of Canterbury）主持20分鐘的簡單儀式，女王靈柩也將開放4天供民眾瞻仰。

覆蓋女王靈柩的花卉與覆蓋菲立普親王的很類似。（Getty Images）

此外，英國女王國葬訂於19日舉行，眼尖的媒體發現，女王與菲立普結縭73年，她連身後事都預做安排，在細節處表達對亡夫菲立普親王 的摯愛。

Hello! 雜誌報導，女王靈柩覆蓋大理花、夾竹桃、白色石楠花、冷杉和豌豆花。去年菲立普親王過世後，靈柩上同樣覆蓋豌豆花和其他女王親手挑選的花卉，包括白百合、白玫瑰、白色蠟梅、小蒼蘭；而豌豆花據說一直是女王最喜愛的花種之一。