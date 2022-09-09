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查理登基 哈利、梅根的一對兒女理論上成王子與公主

編譯周辰陽／即時報導
哈利全家福。資料照。片（路透 / EYEPRESS Images）
哈利全家福。資料照。片（路透 / EYEPRESS Images）

衛報與每日電訊報報導，英國女王伊麗莎白二世8日駕崩、享耆壽96歲，長子查理隨即繼任，意味著哈利與妻子梅根的一對兒女理論上成了王子與公主。

根據報導，在曾祖母伊麗莎白二世駕崩及祖父查理三世即位後，哈利與梅根的兒子亞契．蒙巴頓-溫莎現在理論上成為王子，女兒莉莉貝．「莉莉」．蒙巴頓-溫莎也有權成為公主，兩人同時都擁有殿下（HRH）的頭銜。

原本按喬治五世1917年頒布制誥（Letters Patent），在伊麗莎白女王的曾孫輩中，只有威廉與凱特的長子喬治才能成為王子殿下，但英國議會2013年修法變更繼位順序為長子女繼承制，伊麗莎白女王才更動規矩，讓王儲長子的後代不分男女都能獲頒頭銜。

當時報導就指出，亞契想成為王子殿下，無論如何都就必須等到女王去世與查理繼位。不過，梅根在歐普拉重磅專訪聲稱，亞契的膚色是他沒能自動獲封「王子」的一個原因，還指王室無權拿走跟著頭銜而來的安全與保護。

當時，歐普拉在訪談期間提問，「亞契被稱為王子對妳重要嗎？」，梅根答稱「如果這代表他能獲得安全，那當然了」，隨後提到亞契是「這個家族第一位有色人種成員，卻沒有跟其他孫輩用同樣方式獲頒頭銜」。

梅根表示，她知道「喬治五世或喬治六世定下的慣例」，等到查理繼位後，亞契與（訪談當時尚未出生的）莉莉貝就會自動獲得頭銜，「但他們也沒有權利拿走」頭銜帶來的安全與保護，「我們串起不會獲得隨扈、不會獲頒頭銜與他生下來的膚色有多黑等對話」。

衛報指出，哈利與梅根在訪談稱他們曾預期亞契在查理即位後會被授予王子頭銜，卻被告知章程將進行修改以符合查理精簡君主制的希望。如此一來，亞契與莉莉貝將享受不到成為王子公主殿下的權利。如果查理三世真打算如此，將必須頒布新的制誥修改相關章程。

梅根 莉莉貝 哈利

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