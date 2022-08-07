真的討厭梅根？英女王不公開祝她生日快樂

梅根（左起）、哈利與伊莉莎白二世女王曾經可以近距離同台，現在卻不太有可能。（路透資料照片）

英國哈利 王子（Prince Harry）和妻子梅根 （Meghan Markle），雖然已經落腳美國兩年多，仍然是皇室八卦的重要主角。眾所皆知兩人和皇室數度隔空交火，彼此之間有很多衝突待彌補，但以往最重要的幾位皇室成員，包括伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth）、查爾斯王子（Prince Charles）與威廉 王子（Prince William）等，還會在檯面上維持客氣問候的假象，就像梅根每年過生日，女王、查爾斯、威廉都還是會透過官方帳號發表祝賀圖文，不過今年女王卻沒有再公開祝福梅根這位壽星，馬上引起各方揣測。

一直以來，女王對外的表現似乎都像是皇室裡還算包容哈利與梅根的寬厚長輩，就連她即位70周年的「白金禧」慶祝活動，也邀了梅根與哈利和他們的兒女參加。但最新一期「國家詢問報」，卻以封面故事處理她們之間的緊張關係，大大的標題甚至寫道：「女王討厭梅根！」雜誌中稱有內部消息人士透露，女王私下根本受不了梅根，過去給了她好幾次機會，現在因為自己96歲、恐怕已在生命的最後階段，更不想再忍耐她，完全沒想再掩飾對她的反感。

「國家詢問報」指女王視梅根為對君主制度的最大威脅，認定梅根就是愛出風頭、妄想靠哈利的皇族身分自我壯大，幫她建立自己的社交王國，好名利雙收。過去梅根幾度讓女王不以為然，像是打死不願意和父親化解歧異，在花童試裝時弄哭未來大嫂凱特、在歐普拉專訪時批評皇室等，每一件都讓女王很火大。令女王徹底倒胃口的關鍵點是梅根在華盛頓和女權領袖葛洛莉亞史坦能站在一起為墮胎權聲援，流露出有進軍政壇的可能，過往女王都強烈制止皇室的重要成員有涉足政界的機會，梅根擺明了犯規，當然讓女王震怒。

這位爆料者甚至稱女王私下不諱言討厭梅根，現在只想盡力排擠和將她邊緣化，免得她還有機會興風作浪。不過也皇室專家覺得情況不像外界想的那麼嚴重，女王沒公開祝梅根生日快樂，私下應已有對她表達，女王極可能是對於這些並未承擔皇室勤務的成員，只在他們逢10歲祝壽時才會公開道賀，梅根今年41歲，自然就不會被提及。至於祖母和孫媳之間真正關係是否真的很糟？也只有當事人心知肚明。