哈利愛女莉莉貝周歲派對 威廉一家缺席

英國小報掌握消息指出，伊麗莎白女王禁止哈利王子與他的妻子梅根自帶攝影師拍攝她跟曾孫女莉莉貝見面的影像。圖為哈利與妻子梅根7日發布的莉莉貝照片。（路透）

英國哈利 王子和妻子梅根 6日釋出一張愛女莉莉貝 （Lilibet）周末在後院野餐的新照片，歡度一歲生日。英國太陽報掌握消息指出，英國女王伊莉莎白二世禁止哈利與梅根帶著攝影師進入溫莎堡拍攝她跟曾孫女莉莉貝見面的影像。白金漢宮對此不願置評。

路透報導，在哈利夫婦好友哈里曼（Misan Harriman）4日拍攝的派對照片中，莉莉貝穿著淺藍色小洋裝，頭上戴著白色蝴蝶結，在草地上笑著望向遠方。

據報導，哈利與梅根2日下午首度把女兒莉莉貝引見給身為曾祖母的女王。夫妻倆想要帶一位私人攝影師到場，以拍攝兩人的第一次面對面見面，但被告知「不行」。

據悉，白金漢宮內部有人擔心哈利與梅根的攝影師所拍下任何女王與莉莉貝的照片會被夫妻倆分發給美國的電視網。一位內部人士表示，「哈利與梅根希望他們的攝影師來拍攝莉莉貝見到女王的那一瞬間，但他們被告知不可能（No chance），這是私人家庭會面」。

梅根（左一）手上抱著女兒莉莉，和友人及他們的小孩為莉莉過生日。（取材自twitter）

另外，哈利與梅根還趁待在英國期間，為莉莉貝舉辦了生日派對。不過，兩人邀請威廉、凱特與他們的幾個兒女一起來參加，威廉一家卻都沒有出席，只有在官方社群網站上發文祝莉莉生日快樂，他和凱特與孩子們忙著出席「白金禧」相關慶祝活動，沒有和這個從未親自見面的姪女相會，莉莉貝自然也沒有和堂兄姊們碰到。

外界解讀哈利與梅根此舉，是向威廉、凱特一家遞出求和的橄欖枝，試圖修補彼此的關係，威廉的反應顯示了對於弟弟和弟媳的心結非常深，對他們一舉一動都不放心，寧可不接觸，免得日後又被拿來做文章。