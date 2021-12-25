哈利梅根一家聖誕合體 愛女首度曝光 女王也沒見過本人

哈利（左起）、亞契、梅根、莉莉在今年度聖誕賀卡上看來幸福美滿。（取材自Instagram）

英國哈利 王子與妻子梅根 今年6月迎接女兒莉莉貝 （Lilibet）的誕生，雖當時也引發罵戰，但世人還是對莉莉貝的模樣很好奇。哈利和梅根日前在聖誕賀卡上公開了莉莉貝的側臉，果然非常可愛，一家四口臉上洋溢笑容。

照片中可見梅根抱著愛女舉高高，身旁的哈利讓2歲兒子亞契坐在膝上。今年6月出生的莉莉貝貝身穿白色嬰兒裝，不少網友直呼「可愛」、「真是幸福的一家人」，還有人留言想看更多照片；其他三人則皆穿牛仔褲，展現親民休閒氛圍，

BBC報導，這張照片是攝影師魯波米爾斯基（Alexi Lubomirski）今夏在他們位於加州聖巴巴拉的住家所拍。聖誕卡透過哈利和梅根去年共同成立的慈善組織Archewell以電子郵件寄發。

「莉莉貝」當初公布名字時，由於取自伊莉莎白二世女王的父親和丈夫生前對她的暱稱，在英國傳統注重階級尊卑的情況下，哈利梅根遭抨擊「目無尊長」、「沒有禮貌」；甚至因為他此舉有沒有先知會女王，也引起罵戰，最後和英王室之間的關係更加緊張。

不過，莉莉貝出生時，英國王室仍發出道賀聲明，然而哈利、梅根至今沒有帶莉莉貝返英和家族見面的打算，包括女王、父親查理王儲、兄嫂威廉與凱特等，目前都和全球民眾一樣，只看過莉莉貝的影像或是照片。