哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 自從離英赴美、建立新生活後，彼此理當是對方的最強後盾，面對來自英方排山倒海的抨擊與嘲諷，他們也只有彼此可以依賴。然而美國「In Touch」雜誌卻驚曝哈利和梅根之前大張旗鼓到紐約走訪聯合國總部大樓、世貿中心一號大樓、911紀念博物館等，一路上對著外人都是開心燦笑，只剩他們自己時，卻連一句話都懶得跟對方講，感情早已生變。

根據「In Touch」的報導，消息來源稱哈利和梅根為了出生不到半年的小女兒莉莉是否回英國受洗，而大起衝突。哈利與皇室家人間的裂痕尚未彌補，之前返英出席爺爺菲立浦親王的喪禮或是為母親黛安娜的紀念雕像揭幕，他都沒有再多留，活動結束沒幾天就回到美國，他寧可莉莉在美國加州受洗就好，免得再惹出更多麻煩。

前不久英國媒體才公布民調，哈利和梅根的支持度降到最低點，多數媒體提到他們都沒半句好話，英國「脫歐先生」法拉奇更曾公開放話要他們最好別回來，因為英國人不歡迎他們。在這種情況下，哈利與梅根回英國只有自取其辱，絕對不可能開心，然而梅根就是希望給莉莉一個盛大、媲美其他皇室堂兄姊的受洗儀式，不僅如此，她還巴望自己一雙子女亞契、莉莉都能擁有王子和公主的頭銜，哈利那種低調處理，根本不在她的期待之中。

「In Touch」稱梅根完全不想聽哈利解釋，拂袖而去，還在一個早就敲定的餐敘中放哈利鴿子，兩人私下至少24小時沒講話，雪上加霜的是，他們本計畫將紐約行拍成節目，一路上身上都有攝錄器材，所以大吵一架也都被記錄下來。儘管梅根還是向哈利道了歉、彼此也覺得先冷靜一下再決定莉莉受洗的安排，該雜誌指他們之間還是有點緊張氣氛，而且預言：不管怎樣，梅根都還是會如願。

專門打臉八卦的網站，再一次批評雜誌為炒話題衝銷量在瞎掰，哈利與梅根明明在Global Citizen Live音樂會上公開擁抱，正好是「In Touch」稱他們大吵一架之後，況且梅根也不需要故意藉著讓莉莉回英國採取皇室洗禮來穩住莉莉得到公主頭銜的機會，只要哈利父親查爾斯不修改條例，等查爾斯一接任英國王位，莉莉和哥哥亞契就會自動得到公主與王子頭銜。