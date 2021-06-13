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荷蘭公主將上大學 不拿193萬津貼「我沒做任何貢獻」

編譯中心／綜合12日電
荷蘭公主艾瑪莉亞決定在正式執行王室成員職責前，將不會領取本俸和津貼。（翻攝自Royal House Of The Netherlands官網）
荷蘭公主艾瑪莉亞決定在正式執行王室成員職責前，將不會領取本俸和津貼。（翻攝自Royal House Of The Netherlands官網）

17歲的荷蘭公主阿瑪利亞（Princess Catharina-Amalia）將在今年底成年，她近日寫信向總理呂特表示，在正式承擔王室職責前將不領取每年160萬歐元（約193.7萬美元）的年俸和津貼，成為首位拒絕這項待遇的王室成員。

綜合媒體報導，阿瑪利亞是荷蘭國王威廉亞歷山大的長女，是王位第一順位繼承人。阿瑪利亞將在12月成年，近日寫了1封信給總理呂特，表明在正式承擔王室職責前，不會領取30萬歐元（約36萬美元）的本俸和130萬歐元（約157萬美元）的王室津貼，因為「我還沒有做出任何貢獻予以回報」；她還說，疫情期間有許多學生過得非常辛苦，領取津貼讓她「感到彆扭」。

阿瑪利亞將不領取王室相關費用，直到她需要以「奧蘭治公主」的身分承擔巨額開銷，她的決定使她成為王室首位拒絕這項待遇的成員。阿瑪利亞10日以優異成績通過中學畢業考試，但在就讀大學前，她會先展開「壯遊年」，體驗全新生活。

其實早在2012年，荷蘭王室年度開銷就已超越英國王室，成為歐洲花費最昂貴的王室家族，荷蘭政府去年通過王室高達4750萬歐元（約5751萬美元）的預算，引來反對黨質疑，要求對王室家族經費預算制度進行改革。

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