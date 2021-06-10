哈利梅根用「女王暱稱」為女兒命名 爆沒先問過

英國鏡報以兩版報導哈利王子與妻子梅根喜獲女兒，並用祖母伊莉莎白二世女王的暱稱與母親黛妃的名字取名。但白金漢宮一位消息人士卻向BBC表示，哈利梅根並未就取名一事徵詢女王意見。（路透）

英國哈利 王子與妻子梅根 日前喜獲次女，用祖母伊莉莎白二世女王的暱稱與母親黛安娜王妃的名字取名為「莉莉貝 ．『莉莉』．黛安娜．蒙巴頓-溫莎」（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）。但白金漢宮一位消息人士卻向BBC表示，哈利梅根並未就取名一事徵詢女王意見。

BBC指出，哈利與梅根一宣布女兒的名字，隨後的報導便稱夫妻倆在莉莉貝出生前曾跟女王講過話。一位近哈利梅根的消息人士還告訴BBC，指哈利「會提到名字」的事情。

不過，白金漢宮消息人士對此新聞持異議。哈利梅根的發言人則堅持，如果女王不曾支持，夫妻倆就不會使用「莉莉貝」命名。

發言人表示，「在宣布之前，公爵（哈利）跟他的家人講過話。實際上，他的祖母是他打電話的第一個家庭成員。在交談過程中，他分享兩人希望將他們的女兒命名為莉莉貝，以示對她（女王）的敬意。如果她不支持，他們將不會使用這個名字」。

BBC指出，隨著莉莉貝出生，外界普遍認為哈利與梅根首先告訴女王關於取名的選擇。媒體隨後引述夫妻倆的「友人」的說法，都強烈暗示哈利已徵求祖母的許可。

此外，雖然外界大多認為莉莉貝的名字將成為父母與家族融冰的一道橋梁，給與美好祝福，但攻擊哈梅不遺餘力的英國媒體不會這麼快放過兩人。

日前英國「獨立報」副總編歐葛萊迪撰文指出，「莉莉貝這個名字可能將給她帶來更多詛咒而非幸福。」他表示，以奶奶和曾祖母的名字命名，莉莉貝的名字將永遠提醒著人們「她是誰」，將讓外界、媒體對她愈來愈有興趣，更可能遭到媒體入侵。

此外，英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）也曾對莉莉貝一名發表意見，「很諷刺不是嗎？這對夫妻過去幾周來不斷攻擊英皇室與女王，現在他們把寶寶以女王命名。」王室傳記作家安潔拉（Angela Levin）也表示，哈利夫婦將女王的小名取進女兒的名字算是非常「無禮」，因為這是專屬於菲立普親王呼喚女王的名字。