凱特接種第一劑新冠疫苗 發推文致謝

英國劍橋公爵夫人凱特 (Kate Middleton)今天表示,她已接種第一劑2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗 ,並向參與疫苗接種推行計畫的每個人致敬。

39歲的凱特表示,她在倫敦科學博物館(Science Museum)接種第一劑疫苗。她在推特附上自己接種疫苗的照片,並發文說:「昨天我在倫敦科學博物館接種第一劑COVID-19疫苗。」

「我十分感謝參與疫苗接種推行計畫的每個人,感謝你們所做的一切。」

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x