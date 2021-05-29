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凱特接種第一劑新冠疫苗 發推文致謝

中央社倫敦29日綜合外電報導
29日，英國劍橋公爵夫人凱特接種第一劑新冠肺炎疫苗。(美聯社)
29日，英國劍橋公爵夫人凱特接種第一劑新冠肺炎疫苗。(美聯社)

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）今天表示，她已接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並向參與疫苗接種推行計畫的每個人致敬。

39歲的凱特表示，她在倫敦科學博物館（Science Museum）接種第一劑疫苗。她在推特附上自己接種疫苗的照片，並發文說：「昨天我在倫敦科學博物館接種第一劑COVID-19疫苗。」

「我十分感謝參與疫苗接種推行計畫的每個人，感謝你們所做的一切。」

38歲的威廉王子上周也表示自己接種第一劑疫苗；英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1月就接種第一劑疫苗，且鼓勵其他人注射疫苗，還說過程很迅速，完全不痛。

英國目前提供30歲以上民眾接種COVID-19疫苗，已經有3880萬人施打第一劑疫苗。 

疫苗 英國女王 凱特

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