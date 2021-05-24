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「還活著」傳遭軟禁3年的杜拜公主曝新照 與友喝咖啡

編譯田思怡／綜合23日電
杜拜公主拉蒂法（中）在遭軟禁三年後，近日首度出現在一張貼在Instagram上的照片中。（取材自Instagram）
杜拜公主拉蒂法（中）在遭軟禁三年後，近日首度出現在一張貼在Instagram上的照片中。（取材自Instagram）

杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）自從2018年3月企圖逃離父親掌控失敗後，一直不曾公開露面，顯然遭到軟禁。她近日首度出現在一張Instagram照片中，照片拍攝地點在杜拜一間購物中心，拍攝時間不詳，但背景有一部5月13日才在杜拜上映的電影廣告，推測是最近拍的。

照片中，拉蒂法公主與兩名女性友人在阿聯酋購物中心喝咖啡，她坐在兩名友人中間。阿聯酋前皇家海軍泰勒與另一名Instagram用戶兩天前都貼出這張照片，照片沒有顯示拍攝時間，但背景有5月13日才在杜拜上映的電影「鬼滅之刃劇場版：無限列車篇」廣告。

拉蒂法公主的友人向BBC證實照片是合法的。

35歲的拉蒂法公主在2018年企圖逃離杜拜，她指控父親、杜拜酋長穆罕默德長期虐待她。她搭乘遊艇企圖經印度洋逃往印度果亞邦，但遭到阿聯酋和印度特種部隊快艇和直升機攔截，被送回杜拜，據信從此遭到軟禁，聯合國甚至關切她的生命安全。

這張照片貼出的時機引起揣測，聯合國上月表示，阿聯酋未能提出有力的證據，證明拉蒂法公主還活著。拉蒂法公主今年2月自拍影片上傳到社群媒體，表示她被當成人質，擔心她的生命安全。有媒體分析，這張照片應該是經過王室授意後拍攝和發布的，屬於「擺拍照片」，目的是為了應對聯合國的質疑。

拉蒂法 印度 聯合國

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