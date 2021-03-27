凱特怕了梅根 不想卸下心防 根本沒機會和好

凱特（左）與梅根過去曾經在公眾眼前一團和氣，但現在已經很難化解心結。(路透資料照片)

英國哈利 王子與妻子梅根 月初接受美國媒體女王歐普拉的獨家專訪，梅根反駁外傳她在婚禮前的試裝過程把哈利的大嫂凱特 氣哭，稱自己才是被凱特氣到哭的人，但強調凱特已經道歉，她也不想彼此再鬧僵。雖然她在電視上擺明無意再追究，此舉卻恰好讓凱特對她的警戒心增強，兩人反而真的很難和諧相處。

根據專門報導明星與名流八卦的「OK！」雜誌引述不具名消息人士的說法，凱特對梅根受訪竟然把自己也扯進去大為不滿，深怕和梅根的一切互動都成為對方日後受訪時的內容，因而在她心中，梅根就有如「警示標誌」，提醒她千萬小心面對，在戒心那麼深的情況下，妯娌間更沒有可能敞開心胸講真話，凱特只希望把自己保護好，少與梅根接觸。

梅根和凱特年紀相仿，但性格與觀念都大不同，凱特只需乖乖聽話當個皇室好媳婦，就會有一堆工作人員來幫忙保護未來將是英國王后的她，不像個性獨立自主的梅根，感到事情不對就是要公開解決，不惜把其他不一定心甘情願的人都扯進來。她和哈利在電視上把對英王室的怨言說得清清楚楚，同樣也是歐洲王室成員之一、已故奧斯卡影后葛麗絲凱莉的兒子—摩納哥亞伯特王子，就坦言哈利和梅根此舉令他看得感覺不妥當，建議兩人應該和王室家人自己溝通、不該鬧到公眾眼前。