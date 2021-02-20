失去頭銜！白金漢宮：哈利夫婦「不再重返王室」任職

白金漢宮19日證實，哈利王子和夫人梅根不再重返王室擔任相關職務。（路透資料照片）

英國 白金漢宮19日證實，哈利 王子和妻子梅根 19日向女王伊莉莎白二世確認，不再重返王室擔任相關職務。哈利王子在王室的工作將由其他成員分擔；兩人將失去所有榮譽頭銜。

英國每日郵報、路透報導，白金漢宮表示：「薩塞克斯公爵和公爵夫人已向女王陛下證實，他們不會恢復王室在職成員身分。」「儘管他們的決定令所有人難過，公爵和公爵夫人依然是摯愛的家族成員。」路透形容，這是兩人與王室「最終的分裂」。

這項決定在哈利王子和其他王室成員對話後出爐，哈利王子夫婦的決定意味著，不能再維持衛隊等一些權利。哈利王子夫婦和其子亞契目前在美國南加州生活，準備喜迎第二胎。

威廉（左起）與凱特夫婦並沒有對梅根和哈利又要當爸媽有任何公開的祝賀。（路透資料照片）

此外，有媒體發現，哈利夫婦上周宣布迎接第二胎時，王室成員紛紛祝福，但是哈利的兄嫂威廉、凱特都沒有任何表示，讓人覺得雙方氣氛不尋常。雖然哈利梅根因難以忍受酸言而關閉官方社群帳號，但威廉和凱特若要表示給公眾看，也不至於沒有方法。

外界認為，以「未來英國國王」自居的威廉，仍反感梅根影響自己的弟弟違背王室傳統規矩，而凱特固然對梅根沒有深仇，卻也沒有特殊情誼，所以也沒有特別表態。

哈利王子與梅根在2018年5月19日於溫莎城堡完婚。2019年5月6日，哈利和梅根結婚11個月後，兩人的第一個孩子亞契誕生。哈利和梅根去年閃辭英國王室職務，遷居至美國加州。

哈利王子夫婦在去年3月辭去高階王室成員，來美賺錢，並和音樂串流平台Spotify及網飛（Netflix）簽下價值估計超過1億英鎊（約1.4億美元）合約。