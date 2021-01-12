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招架不住酸民仇恨 傳哈利與梅根退出社群媒體

編譯中心／綜合11日電
哈利王子和妻子梅根在臉書和推特等社群平台上感受到「仇恨」，讓他們逐漸失望後，已經停止使用社群媒體。（路透資料照片）
哈利王子和妻子梅根在臉書和推特等社群平台上感受到「仇恨」，讓他們逐漸失望後，已經停止使用社群媒體。（路透資料照片）

英國媒體報導，哈利王子和妻子梅根（Meghan Markle）在臉書（Facebook）和推特（Twitter）等社群平台上感受到「仇恨」，讓他們逐漸失望後，已經停止使用社群媒體

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，哈利和梅根不論在個人或專業領域身分上都拒絕使用社群媒體，作為他們在美國全新進步角色的一部分。

與兩人親近的消息人士向星期日泰晤士報表示，兩人新成立的非營利組織Archewell Foundation「不打算」使用社群媒體，兩人恢復使用社群媒體個人帳號的機會「很低」。

先前曾在網路上占盡版面的薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利和梅根去年閃辭英國王室職務，遷居至美國加州。

中央社引述法新社報導，哈利與梅根仍擔任王室職務時，兩人的薩塞克斯王室帳號在Instagram上累積逾1000萬名追蹤者。

但兩人曾抱怨在社群媒體上以及在英國媒體報導中所受的待遇。

梅根描述過往酸民對她的批評，讓她「幾乎難以生存」，而哈利在2016年發布一項史無前例的聲明，譴責評論文章字裡行間隱含的種族主義論調，以及社群媒體酸民的性別歧視和種族歧視言論。

哈利和梅根放棄「殿下」的名銜，作為離開第一線執行王室公務的部分條件後，兩人去年成立一家大規模非營利組織Archewell。

哈利和梅根已展開其他創意事業，包括與線上音樂串流平台Spotify簽約製作Podcast節目，講述振奮人心和具娛樂性的故事。

兩人也與線上影音串流巨擘Netflix簽署一項多年合約，製作「具有影響力」的電影和影集，據說合約金額高達數千萬美元。

同時，電視女演員出身的梅根去年也為Disney+推出的野生動物紀錄片擔任旁白。

社群媒體 梅根 哈利

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