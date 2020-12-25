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哈利梅根曬聖誕賀卡 紅髮亞契超吸睛

編譯中心／綜合24日電
英國哈利王子與妻子梅根23日公布移居美國加州之後的首張聖誕賀卡，讓世人一睹他倆19個月大兒子亞契（Archie）的一頭紅髮。
英國哈利王子與妻子梅根23日公布移居美國加州之後的首張聖誕賀卡，讓世人一睹他倆19個月大兒子亞契（Archie）的一頭紅髮。

英國哈利王子與妻子梅根23日公布移居美國加州之後的首張聖誕賀卡，讓世人一睹他倆19個月大兒子亞契（Archie）的一頭紅髮。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這張賀卡是依梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）本月稍早所拍相片繪製而成。賀卡可看到夫妻倆在他們位於加州蒙特斯托（Montecito）、價值1470萬美元豪宅的花園中與小亞契和兩隻愛犬玩耍的模樣。

39歲梅根透過她資助的英國動物慈善團體Mayhew公布賀卡，並在賀卡寫到「祝各位聖誕快樂、新年愉快」。

哈利與梅根1月拋出震撼彈，宣布兩人不再是「高階」王室成員，卸下王室職責，改尋財務獨立，並於3月移居加州。

今年聖誕，哈利王子將因新冠病毒疫情關係留在加州，其他王室高階成員也將自1987年來首度各自過節，打破傳統。

ELLE雜誌上個月報導，哈利王子預料待在加州和妻子與丈母娘一起過節；每日鏡報（Daily Mirror）同時報導，哈利也將和71歲「音樂教父」大衛佛斯特（David Foster）過節。據說哈利把大衛佛斯特視為父親般的人物，而大衛佛斯特36歲演歌兩棲的妻子凱特琳麥菲（Katharine McPhee）則和梅根是同校同學。

而在大西洋彼端，72歲的英國王儲查爾斯將與73歲妻子卡蜜拉（Camilla）留在格洛斯特郡（Gloucestershire）家中；38歲的威廉王子與妻子凱特則將在伯克郡（Berkshire）與凱特家人共度佳節。

94歲的女王伊莉莎白二世和99歲夫婿菲立普親王則在溫莎城堡過節。

哈利 加州 梅根

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