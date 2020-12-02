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Netflix熱播劇「王冠」醜化英國王儲？大臣呼籲註明「虛構」

編譯中心／綜合1日電
「王冠」中對王儲查理與黛安娜婚姻的描述，讓本尊感到很不舒服。(取材自IMDb)
「王冠」中對王儲查理與黛安娜婚姻的描述，讓本尊感到很不舒服。(取材自IMDb)

Netflix招牌大戲之一「王冠」（The Crown），描述伊莉莎白二世女王出嫁前到為人妻母、登基為王之後的生命歷程，當中少不了提到王室生活，尤其最新一季中提到查理與黛安娜的婚姻，讓英國文化大臣道登憂心忡忡地呼籲Netflix在片頭加註「情節為虛構」警語。

每日郵報報導，文化大臣道登（Oliver Dowden）近日呼籲Netflix，要在每一集播映開頭加註「虛構情節」的警語，免得「沒有經歷過那個年代的年輕觀眾，會以為這些就是史實」。

有評論認為，道登此舉是為了救援王儲查理。「王冠」將查理描繪成「嫉妒妻子在公眾面前耀眼光芒」的形象，恐令民眾反感。前白金漢宮新聞秘書阿比特此前就指出，這部劇集「把戲劇性的容忍度拉到極致」。他認為，虛構情節「是對查理王子的詆譭，也傷害黛安娜」。

英國王儲查理（右）與黛安娜王妃1981年宣布訂婚。（路透資料照片）
英國王儲查理（右）與黛安娜王妃1981年宣布訂婚。（路透資料照片）

黛安娜的弟弟史賓賽爵士（Earl Spencer）也擔心部分觀眾把劇情當做「絶對事實」，並支持加註標語，「如果在每集開頭聲明：『此劇並非真實，但以一些真實事件為背景』，這絶對會對『王冠』起到極大幫助」。

有趣的是，扮演女王之妹的演員海倫娜寶漢卡特，也馬上表示：「我們有道義責任告訴大家，這不過是一齣戲。」看來王室的不滿已經很明顯傳達出去，讓各方感到壓力。

2016年開播的「王冠」，最新一季於11月初播出，當中敘述查理與黛妃的婚姻，以及女王與前首相柴契爾夫人的不和等。編劇彼得摩根（Peter Morgan）曾表示，此劇是「創造性想像之作」。

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