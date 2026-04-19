我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

當了首相得避嫌 高市早苗顧慮中韓 不參拜靖國神社

編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗今年將不參拜靖國神社，圖為高市早苗2017年4月擔任總務大臣時，...
日本首相高市早苗今年將不參拜靖國神社，圖為高市早苗2017年4月擔任總務大臣時，參拜靖國神社。(路透)

日本東京都九段北町的靖國神社將自21至23日，舉行該神社重要祭祀活動之一的「春季例大祭」。日本媒體18日引述日本首相高市早苗身邊人士報導，她將不會前往參拜。

高市過去擔任總務大臣等閣員時，幾乎都沒錯過該神社的相關活動，包含春季例大祭和「秋季例大祭」，以及在每年8月15日二戰「終戰日」前往參拜。

相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔17日在例行記者會中說，高市參拜與否，由她自己適切做出判斷。

日媒報導說，若高市以首相身分參拜，必將引發中國與南韓強烈反彈。她為了顧慮日本和中國及南韓的關係，該神社去年10月的秋季例大祭時，她也未參拜。但她當時只是自民黨總裁（黨魁），尚未就任首相，只以總裁身分自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

尤其高市去年11月在眾議院預算委員會的「台灣有事」答詢引發軒然大波，使日中緊張進一步升高，還有她為了持續改善日韓關係而延續日相與南韓總統間的「穿梭外交」。

高市前任的自民黨總裁兼首相石破茂，在該神社去年4月及10月的春季例大祭與秋季例大祭時也未參拜，只供奉被稱為「真榊」的盆栽供品。

另外，根據日本防衛省統合幕僚監部17日公布的資料數據，去年航空自衛隊（簡稱空自）戰機對可能侵犯日本領空的外國飛機共緊急起飛595次，年減109次。對中國飛機的緊急起飛有366次，約占六成；對俄羅斯飛機的有214次，和去年相比皆呈現減少，中俄分別減少98次及23次。

防衛省統合幕僚長內倉浩昭17日說，緊急起飛次數仍維持在相對高檔；至於減少的原因則需考量各種因素。

防衛省還詳述緊急起飛中的特殊情況，包含去年12月從中國海軍「遼寧艦」上起飛的解放軍戰機，以火控雷達鎖定自衛隊戰機，以及同月中俄兩軍轟炸機在從東海至日本四國附近的太平洋間長途飛行。

南韓 日本 高市早苗

上一則

10年投資143億 澳洲向日本買11艘「最上級」改良型護衛艦

下一則

4公斤喪屍煙彈藏行李底層 台灣女羽田機場被逮 創日本查扣紀錄

延伸閱讀

高市早苗傳顧慮中日韓關係 不參拜上任首次靖國例大祭

高市早苗傳顧慮中日韓關係 不參拜上任首次靖國例大祭
高市上台以來首次 日護衛艦穿越台海 中批：錯上加錯

高市上台以來首次 日護衛艦穿越台海 中批：錯上加錯
台灣有事發言後 日本外交藍皮書對中關係陳述「降級」

台灣有事發言後 日本外交藍皮書對中關係陳述「降級」
油價衝擊亞洲供應鏈 日本擬砸100億美元挺東南亞強化印太布局

油價衝擊亞洲供應鏈 日本擬砸100億美元挺東南亞強化印太布局

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
美軍中央司令部宣布，將於美東時間13日上午10時開始針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。（路透）

美軍：美東4/13上午10時對所有往來伊朗船隻實施封鎖

2026-04-12 18:41
伊朗駐印度大使法塔利。(路透)

油輪在荷莫茲海峽遭襲 印度怒召伊朗大使要求解釋

2026-04-18 12:58

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆