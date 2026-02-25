中國籲避免赴日衝擊有限 京都多數業者稱春節無感

讀賣新聞報導，京都商工會議所（京商）24日公布針對京都市觀光相關業者的調查結果顯示，雖有超過2成業者表示，中國客減少，在農曆春節連假期間帶來「重大負面影響」，但整體而言，大多數商家表示衝擊有限。京都示意圖，資料照。(路透)

中國政府呼籲公民避免赴日旅遊後，經歷農曆春節 大型連假，京都絕大多數觀光 業者認為「幾乎沒有影響」。根據京都商工會議所調查，由於來自中國以外地區的顧客增加，中國客減少對整體觀光業帶來的影響有限。

讀賣新聞報導，京都商工會議所（京商）24日公布針對京都市觀光相關業者的調查結果顯示，雖有超過2成業者表示，中國客減少，在農曆春節連假期間帶來「重大負面影響」，但整體而言，大多數商家表示衝擊有限。

京商於9日至13日間，透過問卷與訪談方式向643家觀光相關業者調查，最終回收71份有效回覆。對於農曆春節長假可能的影響，66.7%業者表示「幾乎沒有影響」，22.2%認為「有重大負面影響」，另有5.6%表示出現「略為正面的影響」。

在中國提出旅遊自肅後的市場變化方面，36.9%受訪者指出「日本 國內旅客增加」，26.6%則表示「來自中國以外的訪日旅客成長」，顯示部分缺口由其他客源補上。

另一方面，零售、餐飲與商店街則是呈現明顯「兩極化」現象，約有一半業者表示受到明顯衝擊，另一半則稱影響不大。

報導指出，京商會長、堀場製作所會長堀場厚在記者會上表示，整體來看，中國旅遊自肅對京都經濟沒有造成特別強烈的衝擊，但類似情況未來仍可能反覆出現，「商家不應過度依賴單一市場或單一國家，應意識到分散風險重要性」。

另一方面，大阪觀光局統計，今年1月前往大阪市的外國旅客約為135萬人，較去年同期減少約5%。

大阪觀光局指出，受到日中關係影響，來自中國的觀光客人數減少約6成，是整體下滑的主因之一。不過，來自韓國等其他地區的旅客人數持續成長，韓國旅客1月訪日人數甚至創下歷史新高，顯示在中國以外市場的赴日旅遊需求正在擴大。

大阪觀光局理事長溝畑宏表示，「原本由中國旅客入住的住宿設施突然空出來後，那些原本就有意願來日本旅遊的潛在客群，似乎一次性復活了」。