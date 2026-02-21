我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過 各國反應一次看

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事

中央社21日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國總統馬克宏(中)在巴黎年度農業展上，針對美國最高法院裁定川普根據經濟緊急法所徵收的關稅為無效一事作出回應。(歐新社)
法國總統馬克宏(中)在巴黎年度農業展上，針對美國最高法院裁定川普根據經濟緊急法所徵收的關稅為無效一事作出回應。(歐新社)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，美國最高法院對美國總統川普貿易關稅的裁決顯示，在民主國家中，擁有權力的制衡機制與法治精神是件好事。

路透社報導，他在巴黎年度農業展上，針對美國最高法院昨天裁定川普根據經濟緊急法所徵收的關稅為無效一事作出回應。

他表示：「擁有最高法院，進而擁有法治，並非壞事。在民主國家中，擁有權力以及能與之抗衡的力量，是一件好事。」

他進一步表示，法國將評估川普新實施的10%全球關稅所帶來的後果並做出調整，法國希望繼續出口包括農產品、奢侈品、時尚品以及航太產品。

他表示，需要保持冷靜的心態，而最公平的原則是「互惠」，而非「受制於單方面決定」。

美國最高法院昨天裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普先前援引1977年制定的IEEPA 向幾乎所有各國徵收「對等」關稅。

川普對法院的裁決做出回應，表示他將援引其他法律來徵收關稅，並宣布將簽署命令，在目前徵收的常規關稅基礎上，額外徵收10%的全球性關稅，預計3天後開始課徵。

世報陪您半世紀

關稅 川普 馬克宏

上一則

俄烏戰爭將滿4年捷克集會挺烏 總統籲持續援烏抗俄

下一則

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

延伸閱讀

美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？

美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？
關稅敗訴 估今年1家可省600元 但2000元紅利恐沒了

關稅敗訴 估今年1家可省600元 但2000元紅利恐沒了
川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響

川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響
川普改法源加徵關稅 Axios：這條法律超猛 可無限輪迴

川普改法源加徵關稅 Axios：這條法律超猛 可無限輪迴

熱門新聞

一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49

超人氣

更多 >
3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？
退休怕錢不夠花？聽聽專家怎麼說

退休怕錢不夠花？聽聽專家怎麼說